Attrezzatura per la boxe e le arti marziali

Gli sport come la boxe e le arti marziali sono affascinanti non solo per la prestanza fisica che donano ai loro atleti, ma anche per i risvolti psicologici e per i benefici che apportano alla mente (sono ottime valvole di sfogo per lo stress, potremmo dire).

Boxe e arti marziali, inoltre, sono tra gli sport più antichi al mondo ma negli anni hanno subito diverse evoluzioni: si tratta di discipline che, sebbene prevedano lotta a corpo libero quasi sempre, in realtà necessitano di una serie di supporti e accessori, di un'attrezzatura vera e propria insomma.

L'attrezzatura adeguata è infatti essenziale per coloro che praticano sport come la boxe o le arti marziali (kung fu o muay thai che sia): la giusta attrezzatura si rivela infatti fondamentale sia per la protezione, che per l'allenamento in sé.

Attrezzatura di protezione

Nella boxe, ad esempio, è noto che gli atleti indossano dei guantoni per proteggere le mani durante i colpi, ma anche un casco (utilizzato anche in altre arti marziali). Le protezioni per il torace e per l'inguine sono inoltre pensate per ridurre il rischio di lesioni nel corso di allenamenti e incontri.

Attrezzatura da allenamento

Esiste anche una particolare attrezzatura usata non durante i match, ma solo come accessorio per l'allenamento: è il caso dei sacchi da boxe e dei punching ball, ad esempio, che consentono agli atleti di migliorare i colpi, la rapidità e la loro precisione. Anche le arti marziali prevedono supporti per l'allentamento, come bastoni e coltelli di legno utili per migliorare velocità e destrezza, così come la prontezza dei riflessi.

I benefici di boxe e arti marziali

Sia per coloro che praticano boxe, che per chi si dedica alle arti marziali, questo tipo di sport è fonte di numerosi benefici sotto il profilo psicologico e fisico: se infatti a livello fisico si tratta di attività che migliorano forza, equilibrio e coordinazione, a livello psicologico questi sport aiutano a sfogare lo stress, ma anche a migliorare concentrazione e disciplina.

