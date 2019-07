Le arti marziali miste o Mixed Martial Arts (MMA) è uno sport da combattimento a pieno contatto che consente di colpire e lottare, sia in piedi che a terra, usando tecniche di vari sport di combattimento e arti marziali. Il primo uso documentato del termine arti marziali miste fu in una recensione di UFC 1 del critico televisivo Howard Rosenberg nel 1993.

All'inizio del XX secolo, vari stili misti si svolsero dapprima in tutto il Giappone e nei paesi delle Quattro Tigri Asiatiche. In Brasile nacque lo sport di Vale Tudo, in cui combattenti di vari stili combattevano con regole quasi inesistenti. Un altro esempio di inizio di arti marziali miste fu Masahiko Kimura contro Hélio Gracie nel 1951, combattuto tra judoka Masahiko Kimura e il fondatore brasiliano di jiu jitsu Hélio Gracie in Brasile. In Occidente, il concetto di combinare elementi di più arti marziali fu reso popolare dal Jeet Kune Do di Bruce Lee tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70. Un precursore della moderna MMA fu l'incontro tra il pugile Muhammad Ali e il lottatore Antonio Inoki nel 1976.

Nel 1980, la CV Productions Inc. creò la prima lega regolamentata di MMA negli Stati Uniti, chiamata Tough Guy Contest, che in seguito fu ribattezzata Battle of the Superfighters. Nel 1993, la famiglia Gracie portò il Jiu-Jitsu brasiliano, sviluppato negli anni '20, negli Stati Uniti fondando la società di promozione MMA Ultimate Fighting Championship (UFC).

Inizialmente promosso come una competizione per valutare le arti marziali più efficaci nei veri combattimenti disarmati, l'MMA si evolse, e i combattenti iniziarono a incorporare più arti marziali. A seguito di questi cambiamenti, lo sport ha visto una crescente popolarità grazie ad un'attività pay-per-view che compete con la boxe e il wrestling professionale.