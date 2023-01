Arrampicata Sportiva Attrezzatura

In generale quando si frequenta una palestra di arrampicata si possono utilizzare alcuni degli attrezzi lì presenti, ma non tutti (ad esempio le scarpine devono necessariamente personali per ovvi motivi) ed è comunque bene averla a disposizione per eventuali uscite, gare e altre occasioni.

C'è chi considera l'allenamento in palestra unicamente come preparazione alle "uscite", autentico divertimento, chi, invece, preferisce lavorare solo in palestra e chi, prevedibilmente, apprezza entrambe queste possibilità. In un caso come nell'altro, è bene avere la propria attrezzatura, da usare sulle pareti artificiali e sulle pareti naturali.

L' arrampicata sportiva è uno sport che attira un crescente numero di curiosi che, molto spesso, diventano degli autentici appassionati. Il vantaggio dell'arrampicata sportiva è che la si può praticare sia indoor , cioè in palestra con pareti attrezzate, che outdoor , cioè nella natura, in falesia, su pareti di roccia.

Scarpette da Arrampicata

Le scarpette da arrampicata sono croce e delizia di tutti coloro che praticano questo sport. Sono delle scarpette molto particolari perché devono aderire il più possibile al piede ma, al contrario di altre scarpe pensate per la ginnastica, hanno una suola piuttosto importante, generalmente realizzata in vibram. Questa è pensata per aumentare il grip, favorendo una maggiore stabilità anche su appoggi veramente piccoli o particolarmente lisci.

La parte anteriore, così come quella del tallone, sembrano quasi rinforzate, nel senso che anch'esse sono coperte dalla suola, perché davvero ogni parte del piede può essere sfruttata come appoggio per l'arrampicata. Esistono modelli stringati e altri che, invece, hanno la chiusura con il velcro.

Come scegliere le scarpetta da arrampicata

Come scegliere le scarpette da arrampicata migliori? La risposta non è semplice. Come anticipato, le scarpette da arrampicata devono essere super aderenti e seguire il movimento del piede, ma anche la pressione su esso esercitata, con la massima precisione. Ecco perché le scarpette di arrampicata si acquistano anche di 1 o 2 numeri in meno rispetto alla normale taglia delle scarpe. Eh, sì.

E' facile immaginare la scomodità di un simile approccio, che si rivela tuttavia il migliore possibile. Al momento dell'acquisto si ha quasi l'impressione di non riuscire a camminare con le scarpette indosso (e in effetti non ci dovete camminare affatto), ma pian piano il piede si abituerà e soprattutto la scarpetta prenderà sempre più la forma del piede, diventando un'ottima alleata nell'arrampicata.

Scarpe da Arrampicata Millet

Le scarpe da arrampicata Millet hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo. La suola è in gomma 4pointsgrip, mentre la tomaia è realizzata in policotone foderata in canapa. Questa scarpetta da arrampicata ha la chiusura in velcro che permette di far abbracciare perfettamente il dorso del piede alla scarpa. Si tratta di un modello comodo e leggero con la forma imperniata a destra e la punta sagomata. Le recensioni sono molto positive, chi le ha acquistate ha sottolineato la buona qualità della scarpa e in particolar modo del grip.

Scarpe da arrampicata La Sportiva

Questo modello di scarpa da arrampicata prodotto da La Sportiva è unisex e prodotto in materiale esterno sintetico, così come sintetici sono la fodera e la suola. La chiusura è con speed laces e innovativa, composta da due cinghie di chiusura in velcro con senso di trazione differenziato e opposto. Ideale per uso polivalente in montagna, pignaschi e boulder, questa scarpa fa della combinazione di materiali sintetici e naturali il miglior compromesso tra comfort, prestazioni tecniche e inalterabilità a lungo termine. Una speciale intersuola con un'area pressile sotto la punta fornisce un supporto ottimale ai bordi, aumentando la sensibilità.

Scarpe da arrampicata Nordcore

Nordcore propone queste scarpe da montagna unisex, leggere e antiscivolo, realizzate con eccellente maestria e materiali di alta qualità, che le rendono compagne ideali per lunghe giornate di sport. Le tomaie ergonomiche in nylon offrono grande comfort, traspirabilità e lunga durata. Alleviano inoltre l'affaticamento del piede durante le sessioni di arrampicata, senza però sacrificare le prestazioni. Queste scarpe sono leggere, alla moda e confortevoli, combinando inoltre prestazioni da professionisti e robustezza.

Ecco altri modelli di scape da arrampicata particolarmente apprezzati online: