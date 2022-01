L' arrampicata sportiva è una disciplina decisamente adatta a tutti, dai bambini agli adulti, anche senza preparazione atletica pregressa, in grado di coinvolgere mente e corpo. Uno sport senza dubbio adrenalinico sia che venga praticato all'aperto , in montagna su pareti rocciose naturali, che sia in palestra , con pareti attrezzate che simulano le difficoltà e i passaggi del climbing , ma indoor. Un'attività fisica che consente di sviluppare equilibrio psico-fisico , stimolafre la concentrazione , la socialità e migliorare l' autostima . L'arrampicata indoor è sempre più diffusa proprio perché è uno sport completo e alla portata di tutti. Non stiamo parlando di risalite ardue come quelle del Monte Bianco, ma una arrampicata sportiva su pareti alte fino a 16 metri, in totale sicurezza, grazie a moschettone e corda .

Cos'è il bouldering?

L'arrampicata indoor unisce il brivido degli sport adrenalinici alla totale sicurezza, consentendo di svolgere una attività in grado di rafforzare tutta la muscolatura, e di migliorare decisamente gli aspetti emozionali ed emotivi di chi la pratica. Si tratta di un allenamento total body, ma per nulla pericoloso: l'imbragatura di sicurezza, infatti, consente di approcciarsi a questo sport senza particolare preparazone atletica che, inoltre, verrà sviluppata con la pratica. Il bouldering, o climbing indoor, o semplicemente arrampicata su parete, può essere praticato anche senza attrezzatura, purchè le pareti siano alte al massimo 4,5 metri -con alla base un borcido tappeto imbottito in caso di "atterraggi maldestri", e dotate di maniglie di diverso colore e forma che corrispondono a percorsi e livelli da seguire.

All'apparenza vengono coinvolte solo braccia, spalle e gambe. In realtà, fondamentale importanza la riveste l'intera fascia muscolare addominale, e dorsale. Chiaramente, poi, le mani, e soprattutto le dita, si rivelano molto importanti per la presa sulle impugnature. Per praticare l'arrampicata indoor non occorrono attrezzature specifiche, abbigliamento tecnico (sarà sufficiente abbigliamento comodo e pratico come quello utilizzato in palestra), o alcuna predisposizione fisica.