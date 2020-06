Amaca da Campeggio: le 5 Migliori Amache per dormire all'Aperto

L'amaca è sinonimo di relax, quasi immancabile negli spazi all'aperto come grandi giardini o terrazzi. Originaria dell'America del Sud e dell'area Caraibica, l'amaca nella sua versione più tradizionale è realizzata intrecciando fibre naturali, che vengono a costituire una sorta di culla nella quale il corpo si accomoda per trovarvi riposo. L'amaca, sempre in origine, è priva di qualsiasi struttura autoportante, mentre è pensata per essere legata ai due capi a due supporti esterni, generalmente i tronchi di due alberi. Attualmente l'amaca si è molto evoluta e la si trova in diversi modelli, ad esempio anche in tessuto o tessuto tecnico e può anche avere una struttura che permette di essere impiegata anche senza supporti esterni. Ma l'amaca oltre ad essere utilizzata in balconi e giardini "domestici" può essere anche una splendida soluzione per il campeggio, sia per trascorrere ore piacevoli a leggere e riposarsi, sia per fare qualche pisolini, sia per dormirci tutta la notte in alternativa alla tenda.

Dormire in Amaca E' comodo dormire in amaca? Se l'amaca è montata bene ed è posta in un luogo riparato sì, è comodo e piacevole. Però, oltre ad un perfetto montaggio, è necessario organizzarsi a dovere per trascorrere la notte in amaca, onde evitare spiacevoli imprevisti. Esaminiamo prima i vantaggi di una notte in amaca: giaciglio comodo, zero umidità proveniente dal terreno, schiena a riposo. Quali sono, quindi, i problemi a cui dobbiamo fare fronte? Per prima cosa l'umidità, in seconda battuta l'eventuale possibilità di pioggia, il vento e, non ultimo, le zanzare o più in generale insetti che pungono. In particolare quest'ultimo punto non è da sottovalutare, perché si rischia davvero di non riuscire ad aprire gli occhi per il grande numero di punture sulle palpebre, o di non riuscire proprio a chiudere occhio. Portare il repellente per insetti o una piccola zanzariera è dunque d'obbligo.

Amaca Antipioggia Se si decide di utilizzare l'amaca in sostituzione della tenda e quindi di dormirci ogni notte, è saggio scegliere un'amaca antipioggia. Esteticamente sembrerebbe quasi una tenda sospesa tra due alberi e in effetti anche dal punto di vista strutturare gli somiglia molto: paleria, picchetti per tirare bene il tessuto tecnico, persino la borsa per riporla dopo l'uso è simile. Tuttavia, l'amaca antipioggia è pensata per un uso aereo, ha una forma diversa dal classico igloo (e anche rispetto alla tenda a casetta), cilindrica ed è dotata di appositi strap per appenderla. Amaca Antipiogga Umsky Dotata di copertura per la piogga e di zanzariera, questa amaca è perfetta per chi desidera dormire all'aperto, sospeso ad un albero, stando senza pensieri. La zanzariera è opzionale, cioè la si può rimuovere se pensiamo di non usarla, ma è comunque molto comoda. Questa amaca antipioggia è realizzata al 100% con il materiale impiegato per i paracadute. Il peso complessivo è di 1,74 kg, veramente ottimo anche in vista di un trekking più impegnativo. E' capace di sostenere un peso fino a 200 kg. 2 persona campeggio amaca con zanzariera e copertura antipioggia leggero paracadute cordino Sleeping Swing Hanging Bed for Jungle campo sopravvivenza, escursioni, viaggi, all' aperto e zaino € 78,88 Vedi l'offerta

Amaca da Campeggio con Struttura Se desideriamo un'amaca da campeggio da usare comodamente nella nostra piazzola, ma temiamo di non avere sufficienti appigli (o sufficientemente comodi) per sistemarla, possiamo optare per un'amaca con struttura autoportante. Cosa significa? Che quest'amaca si può montare anche senza la presenza di alberi o altri supporti, perché c'è una struttura, generalmente i metallo, che la sostiene completamente. La comodità è massima, perché l'amaca a questo punto può essere spostata ovunque si voglia senza problemi. Naturalmente per portare questo genere di amaca in vacanza è indispensabile avere la macchina. Amaca Vivere L'amaca vivere assomiglia in tutto e per tutto alla normale amaca da giardino, con l'unica differenza che è dotata di un supporto a sostenerla. Il peso della struttura è poco più di 13 kg ed è capace di reggerne fino a 204. L'amaca è realizzata in tela, è fresca e leggera, ma chiaramente non offre alcun riparo da pioggia, zanzare o altri agenti esterni. Il supporto è in acciaio, molto facile da montare e smontare, tanto che non c'è bisogno di usare alcun attrezzo particolare. E' dotata di una borsa in cui è possibile riporla per trasportarla. Vivere UHSDO8-12 Amaca con Supporto Brasiliana, Cotone, 250 cm, Portata 200 kg Borsa inclBorsa da Trasporto inclu, Denim Doppia € 119,02 € 158,95 -25% Vedi l'offerta Amaca con struttura Semptec Chi cerca un'amaca per dormire con struttura autoportante può scegliere il modello di Semptec Urban Survival Technology. In realtà la struttura non è compresa in questo particolare modello e va acquistata a parte, tuttavia quest'amaca si presta ad essere montata con supporto. E' una valida alternativa alla classica amaca da giardino con supporto perché è dotata di zanzariera e protegge quindi dai fastidiosi insetti. Semptec Urban Survival Technology - Amaca di seta per paracadute con zanzariera € 56,77 Vedi l'offerta