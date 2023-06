Pallavolo: prevenzione degli infortuni

Nella pallavolo moderna il preparatore fisico non può più limitarsi a fare semplicemente il proprio lavoro. Deve invece essere un punto di riferimento imprescindibile per tutto un sistema di rapporti e interazioni (con allenatore , medico, fisioterapista ecc.).

Alla lettura della postura dell'atleta va associata la funzionalità. Per questo è necessario, soprattutto con gli atleti più giovani, stilare un profilo di flessibilità attraverso tre semplici test di mobilità articolare :

Personalmente utilizzo otto pliche ( bicipite , tricipite , pettorale, sottoscapolare , media ascellare, cresta iliaca, addominale, coscia anteriore), sviluppandole in due formule (Jackson & Pollock a sette pliche, Durnin a quattro pliche) e calcolando la media fra esse.

Un atleta grasso non è un atleta.

Vanno quindi identificate ed eliminate in fretta eventuali tensioni, analizzando la postura e la simmetria di:

Contenuti di allenamento non equilibrati possono portare ad uno sbilanciamento fra distretti muscolari collegati funzionalmente tra di loro, determinando retrazioni e conseguenti squilibri muscolari .

Compensare significa ristabilire una situazione di equilibrio (in particolare muscolare ) laddove i gesti tecnici specifici tendono ad alterarla. Farlo bene vuol dire limitare gli squilibri muscolari.

Concetti guida della riabilitazione sportiva

Riduzione della fase acuta (flogosi ecc.). Recupero del movimento (articolarità, corretta deambulazione ecc.). Recupero della forza e della resistenza muscolare. Recupero della coordinazione e dell'equilibrio. Recupero delle abilità sportive e del gesto atletico specifico.

Aspetti pratici della riabilitazione sportiva

Identificare in quale delle fasi precedentemente descritte (non isolate, ma interconnesse fra loro) si trova l'atleta infortunato.

Determinare il carico giornaliero di lavoro che l'atleta può sostenere, in modo da evitare sovraccarico o sottocarico.

Chiarire bene all'atleta la differenza fra guarigione biologica e ripresa funzionale, dove per ripresa funzionale si intende il recupero della piena capacità tecnico-coordinativa del gesto, della piena potenzialità agonistica massimale e della piena potenzialità di finalizzazione mentale sul compito di gara.

Impostare un programma di mantenimento preventivo dopo avere completato la fase di rientro all'attività agonistica.

Lavorare in stretta collaborazione con fisioterapista, medico e allenatore.

Fasi della riabilitazione

Riabilitazione ambulatoriale supporto psicologico e impostazione di terapie fisiche, manuali, posturali ecc. Riabilitazione in acqua: articolarità, esercizi propedeutici alla deambulazione, tonificazione e potenziamento muscolare eseguiti in ambiente protettivo. Riabilitazione in palestra: test di valutazione funzionale, tonificazione generale, recupero della deambulazione, lavori aerobici, esercizi propriocettivi. Riabilitazione in campo: programmi di tonificazione, coordinazione e destrezza specifica.

Nota: i gesti specifici sportivi tendono a creare squilibri nella muscolatura. Questi squilibri, se non adeguatamente compensati, portano a retrazioni che avvicinano i capi articolari e determinano, di conseguenza, una predisposizione alla sofferenza articolare.

Alcuni muscoli hanno la tendenza ad indebolirsi e ad accorciarsi, altri soltanto ad indebolirsi. La giusta compensazione del gesto sportivo diventa quindi la prima forma di prevenzione dello sportivo.

Nota: nell'analisi del gesto sportivo non si valuta il singolo distretto muscolare, ma il movimento dell'intera catena cinetica. Per questo la soluzione di un problema fisico può a volte essere trovata lontana dal punto dolente.