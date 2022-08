Allenamento della resistenza nel calcio: come fare il fiato?

Ecco perché nelle prossime righe offriremo alcuni spunti per ottimizzare l' allenamento della resistenza del calcio.

Non di meno, ogni ruolo e ogni soggetto presentano necessità più o meno differenti.

Un calciatore poco resistente, nello specifico, oltre ad avere logicamente meno prestazioni in partita, ha anche un ben più scarso margine di apprendimento complessivo – per numerose ragioni.

Diciamo questo perché, diversamente da un tempo, oggi si è finalmente campito che l'atleta dovrebbe essere considerato come un costrutto nel quale la crescita di un aspetto nel favorisce il miglioramento di tutti gli altri.

Tale periodizzazione , che non possiamo definire sbagliata, è comunque abbastanza riduttiva.

Queste possono tuttavia cambiare nel corso della stagione e, in genere, la resistenza viene curata soprattutto nel periodo di " preparazione generale " attraverso la corsa di fondo, le ripetute e, appunto, il gioco. A seguire, si punta più che altro al mantenimento.

Inoltre, dovendo ritagliare il giusto spazio anche per l'allenamento / mantenimento della rapidità, della velocità, della reattività, dell'agilità, della destrezza, della tecnica di gestione del pallone, della strategia e del rapporto di squadra ecc., è ovvio che sia necessario dare delle priorità.

Tra le numerose componenti atletiche fondamentali da allenare nel gioco calcio , il " fiato " è forse quello più "trascurato" sul piano metodologico – in particolare a bassi livelli.

Perché è importante fare il fiato nel calcio?

Lo abbiamo anticipato in prefazione: per il calciatore, fare il fiato porta a vantaggia sia diretti che indiretti .

In sintesi, allenare la resistenza nel gioco del calcio è importante soprattutto perchè:

aumenta la capacità di prestazione fisica;

migliora la capacità di recupero eliminando più rapidamente le scorie prodotte dalla fatica;

riduce i traumi, i quali derivano dalla stanchezza del Sistema Nervoso Centrale (SNC);

aumenta la capacità di carico psichico, aumentando la resistenza allo stress;

evita la diminuzione della capacità funzionale del SNC, in quanto si ha una migliore capacità di recupero che non compromette la concentrazione e la reattività;

diminuisce gli errori tecnici e tattici per l'elevata concentrazione durante la gara;

mantiene la salute sana e stabile perché aumenta le difese immunitarie.

Il fiato del calciatore deve senza dubbio avere una buona base di capacità aerobica – da stimolare soprattutto nel giovane atleta – ma, parallelamente alla crescita atletica, dovrà sempre più orientarsi alle alte intensità, ponendo enfasi sulla potenza aerobica (misurabile in Volume Massimo di Ossigeno consumato al minuto, o VO2max) e sulle capacità anaerobiche sopra soglia (potenza lattacida e tolleranza all'acido lattico).

Il miglioramento della potenza aerobica provoca nell'atleta i seguenti vantaggi:

si produce energia (ATP) col meccanismo aerobico anche ad alte intensità, senza dover produrre e sopportare l'acidosi lattica;

il debito di ossigeno è di minore entità ed il recupero è tanto più rapido quanto maggiore è la potenza aerobica sia in regime aerobico che nell'anaerobico;

maggiore è il grado di potenza aerobica, maggiore è la capacità di lavoro estensivo e maggiore è la capacità di recupero.

Resistenza: può essere troppa?

No, la resistenza non è mai troppa. Tuttavia, se allenata in eccesso può togliere spazio al resto. Ciò può portare a uno "sbilancio" delle capacità atletiche del calciatore.

La resistenza dev'essere allenata in base alle esigenze della disciplina , ovvero in maniera specifica.

Attraverso la sola corsa di fondo, ad esempio, non si avrebbe la possibilità di migliorare la rapidità, la velocità, la reattività, l'agilità ecc., influendo negativamente sulla prestazione.

Peraltro, a volte, carichi di lavoro eccessivi possono indurre overreaching.