Allenamento del calciatore: cosa si deve allenare?

Una domanda comune nella comunità calcistica è: "Cosa rende un grande giocatore di calcio?" Ci sono delle qualità fondamentali che ogni giocatore di calcio di alto livello deve possedere. È un'area molto complessa ma, di seguito, riassumeremo i 5 principali attributi atletici che ogni calciatore di alto livello possiede. Shutterstock

1. Tecnica La tecnica è è la base da cui vengono creati tutti i grandi giocatori di calcio, e può essere suddivisa in 3 aree principali. Padronanza e controllo della palla: la capacità di intercettare, controllare e gestire la palla con entrambi i piedi, le cosce, il petto e la testa. Dribbling e corsa con la palla: muovere la palla in diverse direzioni a velocità variabili e in pieno controllo. Movimento del corpo: efficacia nel movimento con e senza palla per massimizzare equilibrio e coordinazione. Tutto questo non avviene dall'oggi al domani, e richiede anni di apprendimento, con molte ore di ripetizione.

2. Mindset La mentalità è un'area molto ampia, con molti fattori implicati. È un ingrediente chiave nella formazione di un calciatore e, spesso, determina il livello, perché, più sali nella scala calcistica, più importante diventa la mentalità. Passione e determinazione : l'ambizione è la fame di successo. È quel fuoco che brucia dentro, e che prende vita solo sul campo.

: l'ambizione è la fame di successo. È quel fuoco che brucia dentro, e che prende vita solo sul campo. Resistenza mentale : in pratica, è come reagisce un giocatore nei momenti di avversità. Ci sono molti alti e bassi in un percorso calcistico, e questa caratteristica spesso distingue coloro che riescono a gestire la pressione e ad arrivare in cima, dagli altri.

: in pratica, è come reagisce un giocatore nei momenti di avversità. Ci sono molti alti e bassi in un percorso calcistico, e questa caratteristica spesso distingue coloro che riescono a gestire la pressione e ad arrivare in cima, dagli altri. Leadership : questa viene misurata in modi diversi. In tutti i casi è una grande risorsa.

: questa viene misurata in modi diversi. In tutti i casi è una grande risorsa. Capacità di "venire allenati" (coachability): come giocatore devi essere in grado di accettare il feedback di allenatori e insegnanti, che sono lì per aiutarti a migliorare il tuo gioco. L'apertura alle critiche, e la reazione alle istruzioni e ai suggerimenti.

(coachability): come giocatore devi essere in grado di accettare il feedback di allenatori e insegnanti, che sono lì per aiutarti a migliorare il tuo gioco. L'apertura alle critiche, e la reazione alle istruzioni e ai suggerimenti. Auto-motivazione : l'auto-motivazione a migliorarsi è un fattore chiave; lo si apprezza in tutti quei giocatori che, al termine dell'allenamento, rimangono per affinare determinate qualità.

: l'auto-motivazione a migliorarsi è un fattore chiave; lo si apprezza in tutti quei giocatori che, al termine dell'allenamento, rimangono per affinare determinate qualità. Responsabilità: il calcio è uno sport di squadra, ma ogni giocatore ha una serie di responsabilità sia dentro che fuori dal campo.

3. Intelligenza di gioco Quante volte hai sentito persone dire parole come "visione", "consapevolezza tattica", "cervello calcistico", "compostezza sulla palla"? Queste espressioni costituiscono l'intelligenza di gioco e sono, probabilmente, una delle cose più difficili da allenare. Per semplificare, l'intelligenza di gioco si misura con la velocità delle decisioni che vengono prese da un giocatore in campo. Consapevolezza spaziale: i giocatori devono visualizzare e comprendere rapidamente le immagini che si creano sul campo da calcio. Dove sono i giocatori, fermi o in movimento, e quali sono le distanze e gli spazi in relazione alla palla? Quanto velocemente puoi creare queste immagini per aiutarti a prendere una decisione sulla tua prossima mossa? Valutazione del rischio: cosa succede se corro in questo spazio o se passo una palla in quello spazio? Sei in grado di prendere la decisione giusta che avrà un impatto positivo per la tua squadra e ridurrà al minimo il rischio? Proprio come nella vita, le esperienze precedenti ti aiutano a prendere queste decisioni. Ecco perché ci si allena e si fa pratica; ma ci sono anche altri elementi, come la creatività, la logica e il rischio, che possono dare un vantaggio.

4. Team player Non esiste "io" in una "squadra". Il calcio è uno sport collettivo in cui si vince e si perde insieme. Ci sono state molte occasioni in cui si potrebbe dire che un giocatore su tutti gli altri è la ragione del successo di una squadra, ma anch'egli deve comunque fare affidamento sui suoi compagni per aiutarli a raggiungere quel successo. Come unità collettiva e armonizzata, la squadra, generalmente, si comporterà molto meglio, quindi è fondamentale per un giocatore essere in grado di operare al massimo delle sue capacità in questo ambiente.

5. Fisico A livello professionistico, i calciatori sono visti come atleti. I loro corpi vengono costruiti e allenati, e questa abilità atletica può distinguere un giocatore dagli altri. In giovane età, questo elemento è molto più difficile da giudicare, perché il corpo di un calciatore si svilupperà in fasi diverse, che potrebbero essere precoci o tardive rispetto agli altri. Nei primi anni, il fisico di un giocatore dovrebbe essere uno degli ultimi fattori da considerare e, quando lo farai, queste saranno le aree su cui concentrarti. Agilità, equilibrio e coordinazione : sono fondamentali, i movimenti che si verificano in una partita di calcio sono innumerevoli. Questo vale con e senza palla, mentre palleggi, salti, giri e metti il ​​corpo in tutte le posizioni possibili.

: sono fondamentali, i movimenti che si verificano in una partita di calcio sono innumerevoli. Questo vale con e senza palla, mentre palleggi, salti, giri e metti il ​​corpo in tutte le posizioni possibili. Potenza e forza : non si tratta delle dimensioni dell'individuo, ma di quanto efficacemente egli userà il corpo per vincere la propria sfida.

: non si tratta delle dimensioni dell'individuo, ma di quanto efficacemente egli userà il corpo per vincere la propria sfida. Velocità : non si tratta solo della velocità in linea retta, ma è la velocità con cui acceleri, deceleri e quanto velocemente puoi cambiare direzione con e senza un pallone da calcio ai piedi.

: non si tratta solo della velocità in linea retta, ma è la velocità con cui acceleri, deceleri e quanto velocemente puoi cambiare direzione con e senza un pallone da calcio ai piedi. Resistenza: quando il tuo corpo si affatica, il tuo controllo, la tua concentrazione e la tua capacità decisionale vengono compromessi, tutti fattori critici in una situazione di partita. Dev'essere considerata in tutte le sue forme utili.