Allenamento con tapis roulant: Programmi Efficaci

Ma se camminata e corsa non fanno per voi, una valida alternativa può essere l' allenamento con l'ellittica .

Caratterizzato principalmente da un rullo in movimento , permette di creare percorsi di allenamento personalizzati, sia in autonomia che con l'aiuto dei programmi presenti nella memoria dell'attrezzo, di un personal trainer o delle numerose App fitness esistenti.

Come si inizia l'allenamento con tapis roulant

Per iniziare l'allenamento con tapis roulant, per prima cosa è fondamentale assumere la giusta postura, in modo da svolgere al meglio l'allenamento ed evitare dolori futuri o infortuni.

Il piede deve poggiare completamente sul rullo, il busto essere leggermente proteso in avanti e le braccia e le spalle rilassate. Importante guardare dritti davanti a sé e non distrarsi per non rischiare di cadere.

Successivamente si devono impostare i parametri essenziali richiesti dall'attrezzo che possono variare da modello a modello, ma che solitamente comprendono almeno peso, durata dell'allenamento, velocità e pendenza della pedana.

Valutare la giusta pendenza

Quest'ultimo è un aspetto fondamentale da considerare perché più aumenta e più l'esercizio è efficace, a livello di tonificazione e resistenza muscolare, cardiaca e respiratoria.

Se si vuole iniziare simulando il più possibile le caratteristiche del terreno esterno la pendenza deve essere all'1 o 2%.

Dopo aver preso confidenza con l'attrezzo, per svolgere un lavoro graduale, che funzioni ma allo stesso tempo non affatichi troppo, la pendenza ideale arriva a un massimo del 4% per la corsa e dal 5 all'8% per la camminata.

La strategia migliore per tonificarsi è diminuire la velocità e incrementare la pendenza, in modo da aumentare la contrazione muscolare. Utile anche alternare movimenti in pendenza con atri in pianura ogni circa 4 minuti.

Prima di ogni sessione è fondamentale ricordarsi di fare un po' di riscaldamento camminando lentamente.

Al termine, invece, attenzione a non fermarsi bruscamente ma proseguire per altri 5 minuti di camminata lenta, seguita da 10 di stretching, per rilassare i muscoli e non incorrere in strappi.