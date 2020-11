Allenamento con fasce elastiche di resistenza: programmi efficaci

Le fasce o bande elastiche di resistenza sono attrezzi in gomma o lattice facili da usare e per questo ideali per chi muove i primi passi nel mondo della tonificazione muscolare di braccia, gambe e glutei , ma anche per i più esperti che vogliano integrare o intensificare la propria attività. Ecco come impostare un allenamento con fasce elastiche di resistenza.

Per i principianti meglio partire dalla fascia gialla, anche se per allenare tutto il corpo quella intermedia è l'ideale. Si consiglia di scegliere una banda leggera anche per tonificare le braccia, mentre per rafforzare gambe e glutei si può optare per una dalla resistenza superiore.

Ne esistono di vari tipi, con o senza maniglie, e di diversi colori , a seconda della forza richiesta per usarli . Il giallo indica la più leggera ed è seguito da azzurro, verde, nero, rosso, arancione e viola.

Vantaggi e benefici

Uno dei vantaggi principali è che permettono di esercitare il corpo senza sollecitare eccessivamente le articolazioni. Grazie alla tensione che si crea nell'allungare la fascia, i muscoli si tonificano e forza e resistenza aumentano in modo graduale.

Il lavoro è leggero e il rischio di infortuni minore rispetto ad un allenamento con pesi o bilanciere perché la banda impedisce movimenti superiori alle proprie forze.

Bastano circa 20 minuti di esercizi diversificati, tre volte a settimana, per vedere i muscoli di gambe, glutei, addome e braccia, visibilmente tonificati. Ogni sessione di allenamento con fasce elastiche di resistenza dovrebbe prevedere dai 3 ai 5 esercizi, composti da circa 20 ripetizioni da svolgere 3 o 4 volte.

Ma i vantaggi di usare le bande di resistenza sono molti di più.

Facilità di trasporto

Grazie alle loro dimensioni ridotte, sia da arrotolate che non, si possono portare ovunque con facilità. Allo stesso modo usarle in casa è facilissimo perché non necessitano di grande spazio in fase di esecuzione.

Riscaldamento con le fasce elastiche

Oltre che come allenamento fine a stesso, sono ottime anche come riscaldamento o stretching. Due i modi per farli.

Da seduti e con le gambe stese in avanti, avvolgere una fascia attorno al piede e tirare, facendo attenzione a non forzare troppo i movimenti.

In piedi, piegare una gamba all'indietro, avvolgere la fascia intorno alla parte superiore del piede e tirarla verso i glutei.

Fasce elastiche per allenare diversi gruppi muscolari

Questa attrezzatura può essere usata in talmente tanti modi che è in grado di coinvolgere tutti i gruppi muscolari del corpo e garantire da sola un allenamento completo. A differenza di pesi, bilancieri e altri attrezzi, le fasce elastiche di resistenza consentono un numero quasi illimitato di movimenti. Questo le rende molto più duttili e utili per differenziare il più possibile la propria fitness routine.

Inoltre, se i pesi che si hanno a disposizione sono troppo leggeri per allenarsi al meglio ma non si possiede nulla di più pesante, si può usare contemporaneamente una fascia di resistenza, calpestandone una parte, tenendo le estremità in mano e tirandole insieme ai pesi.