Allenamento con l’ellittica: programmi efficaci

Alternare i livelli di intensità può portare molti più risultati rispetto a svolgere una seduta di allenamento omogenea, ad esempio muovendosi per 30 secondi velocemente e lentamente per un minuto.

In mezz'ora di allenamento si possono bruciare fino a circa 450 calorie , che arrivano a 700 o 800 in un'ora.

A meno di indicazioni specifiche differenti, per vedere veramente gli effetti e i benefici dell'ellittica sul corpo, si consiglia di allenarsi 2 o 3 volte alla settimana per 30 o 45 minuti.

Accelerare e aumentare l'intensità gradualmente per 25 minuti, cercando di non affaticarsi troppo ma riuscendo a parlare senza perdere il fiato.

Per farlo, pedalare lentamente programmando la macchina a un livello alto di resistenza, in modo da costringere le gambe a premere intensamente per farla muovere. Usando le braccia il meno possibile si sollecita l'uso dei muscoli della parte inferiore del corpo.

Come variare l'esecuzione e intensificare l'esercizio

Oltre agli allenamenti mirati, esistono tante piccole varianti in grado di migliorare le prestazioni e diversificarle, in modo da garantire un workout davvero total body.

Variare l'inclinazione della pedana e scendere da essa

Più alta è la pendenza con la quale ci si allena, maggiore è il lavoro sui muscoli dei glutei. Quasi tutte le ellittiche permettono di regolarla manualmente, quindi si può iniziare da zero e aumentare seguendo intervalli regolari.

Per stimolare al meglio gli addominali, invece, si devono diversificare il più possibile i movimenti. Ogni tre minuti, ad esempio, si può scendere dall'ellittica ed eseguire 30 secondi di plank.

Cambiare il senso di marcia

Su questo attrezzo si può andare anche all'indietro e questo tiene occupati la maggior parte dei muscoli posteriori della coscia. In un approccio classico con l'ellittica le gambe si muovono in senso orario. Per cambiare ritmo si può invece iniziare a farlo in senso antiorario.

Impostare il timer e spezzare l’allenamento con esercizi a piacere

A un certo punto della sessione può essere utile mettere in pausa l'attrezzo per alcuni minuti, durante i quali scendere a terra per fare altri esercizi a piacimento, a seconda dei risultati che si vorrebbero ottenere. Per potenziare le braccia sono perfette le flessioni, per i glutei affondi o squat. Prima di risalire sull'ellittica meglio fare almeno un minuto di riposo.

Usare le maniglie a intermittenza

Usare le maniglie compiendo movimenti circolari serve a tenere in forma le braccia ma se si vuole tonificare ancora di più le gambe, le si possono lasciare. Stare in equilibrio sull'attrezzo contando solo su glutei e muscoli posteriori delle cosce esercita, infatti, più pressione su di loro e ne aumenta l'allenamento.

Al contrario, imprimere maggiore forza sulle braccia e lasciare che le gambe si muovano quasi per inerzia genera un lavoro maggiore sulla zona alta del corpo. Per un allenamento bilanciato si possono alternare 30 secondi in un modo e 30 nell'altro.