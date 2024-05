Alimentazione corretta dello sportivo

Importanza di un’Alimentazione Corretta

Quanto è Importante Alimentarsi Correttamente?

La regola principale è molto semplice: non esistono alimenti che possono far vincere una gara, ma esistono molti alimenti che possono farla perdere.

Partendo da questo assunto è necessario crearsi una consapevolezza alimentare, e prendere confidenza con pochi concetti generali che è utile conoscere per impostare una corretta alimentazione, in relazione agli sforzi fisici da sostenere.

Dobbiamo innanzitutto ricordare che tutto ciò che introduciamo nel nostro organismo, deve servire contemporaneamente:

Come benzina (le calorie),

Come protezione (vitamine, minerali, fibre, antiossidanti),

Per la regolazione termica (l'acqua delle bevande e quella contenuta nei cibi),

Per la continua manutenzione dei pezzi usurati (le proteine con i loro aminoacidi essenziali che permettono il continuo rinnovamento dei tessuti).

Ricorda: per prevenire la perdita di massa muscolare è necessario allenarsi ad alta intensità e contro resistenza, ad esempio con i pesi o in callistenia; inoltre, è bene non trascurare l'apporto di proteine, facendo un uso ragionevole di alimenti ricchi come carne (ad es. pollame, coniglio e tagli magri di animali più grandi), pesce (tutto, con poche eccezioni, come il salmone, l'anguilla e la pancia di tonno), uova e derivati del latte magri, freschi (yogurt scremato, fiocchi di latte, ricotta) o stagionati (ad es. Grana Padano e Parmigiano Reggiano);

Di Quali Macronutrienti ha bisogno l’Essere Umano?

I giornali e la televisione parlano spesso di diete e di alimentazione; se ne parla molto anche in ambiente sportivo. Tuttavia, per un motivo o per un altro, non tutti hanno le idee chiare e spesso si tramandano vecchie nozioni popolari non condivise dalla scienza moderna.

Il motore umano ha bisogno di una miscela di macronutrienti (carboidrati, proteine, grassi) con dei rapporti percentuali preferenziali per funzionare al meglio.

Allora, precisiamo subito quale debba essere la miscela più opportuna per qualsiasi essere umano (sedentario o sportivo non fa poi molta differenza, se non per la minore o maggiore quantità di miscela, mentre la sua composizione percentuale è simile).

Almeno il 50-60% delle calorie che occorrono a ciascuno di noi deve provenire dal gruppo dei carboidrati, non più del 30% dal gruppo dei grassi ed il restante 10-20% dal gruppo delle proteine.

Dato che il motore umano è molto complesso, necessita anche elementi "protettivi" (vitamine, minerali, ecc.).

Uno degli effetti dell'allenamento è l'aumento del tessuto muscolare; ma se aumenta la quantità di tessuto muscolare, aumenta il metabolismo.

I muscoli degli atleti consumano una miscela di carboidrati e lipidi che varia in percentuale a seconda degli allenamenti effettuati e dell'intensità dell'esercizio fisico: all'inizio dell'esercizio vengono consumati carboidrati, nell'esercizio prettamente aerobico i muscoli utilizzano soprattutto i grassi, mentre con il crescere dell'intensità del lavoro viene consumata una miscela sempre più ricca di carboidrati.