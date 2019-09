L'Action cam è un tipo di videocamera sempre più diffusa tra chi ha spirito di avventura, ama viaggiare e immortalare momenti indimenticabili, anche in quelle situazioni in cui scattare o riprendere con una normale macchina fotografica o con uno smartphone sarebbe difficoltoso, se non impossibile. Le Action cam altro non sono che piccole videocamere, pratiche da adattare su fronte, caschi, vestiti, biciclette, moto.

Action Cam, come utilizzarla

L'ideale per chi ama praticare sport di vario genere, per chi vuole riprendere o immortalare panorami mozzafiato, per chi vuole scattare foto e fare riprese sott'acqua. Le Action cam, infatti, sono anche impermeabili e – a seconda dei modelli – possono arrivare a svariati metri di profondità. Usare una action cam è semplicissimo, le funzioni di questa piccola videocamera, infatti, sono immediate - non serve una grande esperienza - e permettono di ottenere ottimi risultati.

Action Cam a confronto

Oggi analizziamo alcune Action cam in vendita su Amazon, modelli di qualità con un buon rapporto qualità prezzo. Videocamere piccole, smart, facili da usare ed efficienti. Ecco la nostra selezione:

APEMAN Action Cam 4K

(fonte: Photo Courtesy)

APEMAN Action Cam 4k è una videocamera in grado di catturare splendidi video e foto di ogni avventura vissuta. Consigliata ai viaggiatori e agli amanti delle sfide. Il cavo del microfono in dotazione consente di montare la videocamera su casco, bicicletta, baule. Il design funzionale la rende perfetta per viaggi, concerti, esperienze in bici e in mare. L'Action cam infatti ha anche un'alta impermeabilità, migliorata fino a 40 metri: la custodia impermeabile assicura 3 giorni di resistenza alla pressione dell'acqua professionale e protezione dalla corrosione.

Victure Action Cam

(fonte: Photo Courtesy)

Victure AC400 è una videocamera Full HD con Display LCD da 2 pollici.Ha una fotocamera da 12 pixel e 1080p che consentono di realizzare foto di alta qualità e ottimi video. L'action cam è inoltre dotata di autoscatto e foto burst, loop di registrazione e time lapse, risoluzione e scena. E' molto semplice da utilizzare anche per chi è alle prime armi.

COOAU Action Cam HD

(fonte: Photo Courtesy)

COOAU Action Cam è una piccola videocamera smart, in grado di catturare splendidi video e foto, consigliato anche a youtubers. Il microfono esterno con cavo da 1.48M consente di montare la videocamera su casco, bicicletta, petto, mentre il sistema di stabilizzazione intelligente EIS assicura una riproduzione video stabile e fluida. La videocamera ha una profondità impermeabile aggiornata da 30M a 40M. Nella confezione troverete 20 accessori compatibili con l'action cam.

Crosstour 4K

(fonte: Photo Courtesy)

Crosstour 4k è una videocamera-fotocamera che puoi portare sempre con te. Perché è piccola, perché è efficiente, perché permette di catturare tutti i momenti migliori. Ideale per gli appassionati di sport e di viaggio è suggerita anche a chi fa immersioni, ciclismo, naviga. L'impermeabilità dell'action cam è infatti buona, ma il telecomando non è impermeabile. Quando è completamente carica, la telecamera può supportare 90 minuti utilizzando il tempo. La connessione WiFi e la registrazione ad alta risoluzione accelerano il consumo di elettricità.