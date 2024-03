Action cam: cos'è e le migliori offerte

Action cam L'Action cam è un tipo di videocamera sempre più diffusa tra chi ha spirito di avventura, ama viaggiare e immortalare momenti indimenticabili, anche in quelle situazioni in cui scattare o riprendere con una normale macchina fotografica o con uno smartphone sarebbe difficoltoso, se non impossibile. Le Action cam altro non sono che piccole videocamere, pratiche da adattare su fronte, caschi, vestiti, biciclette, moto. Da molti la migliore delle Action Cam è ritenuta la GoPro, che è un po' la madre di queste videocamere compatte, ma ormai ci sono tanti modelli che le fanno concorrenza.

Perché acquistare una action cam Le action cam offrono un'esperienza di registrazione molto dinamica e ci permettono di catturare momenti unici e emozionanti con una qualità visiva sorprendente. Rispetto alle tradizionali fotocamere, sono progettate per resistere a condizioni estreme, dall'acqua alla polvere e agli urti, quindi possiamo acquistarne una se siamo abituati a fare sport ed escursioni all'aria aperta, se facciamo immersioni o snorkeling o anche semplicemente se vogliamo catturare in immagini e video qualche esperienza emozionante.

Cosa è una action cam Sono fotocamere compatte adatte per registrare video e scattare foto in ambienti dinamici e ad alta velocità: per immortalare l'esperienza nel momento stesso in cui la si sta vivendo! Solitamente sono dotate di un grandangolo per riuscire a catturare un'ampia area di visione, e offrono una qualità video e fotografica eccellente.

Come sceglierla Alcuni aspetti da valutare prima dell'acquisto: alta risoluzione e funzionalità di stabilizzazione dell'immagine: sono optional fondamentali per una action cam che, per sua natura, deve restituire foto e video ad alta risoluzione e ben stabilizzate;

resistenza all'acqua e agli urti,

durata della batteria,

facilità d'uso dell'interfaccia.

compatibilità con gli accessori.

Confronto tra action cam e smartphone Gli smartphone offrono funzionalità sempre più avanzate per la registrazione video e per scattare foto a risoluzione molta alta e con effetti anche interessanti, ma le action cam restano la prima scelta per gli appassionati di sport estremi e avventure all'aria aperta perché offrono una maggiore stabilità e qualità video rispetto agli smartphone.

Utilizzarla per lo sport L'ideale per chi ama praticare sport di vario genere, per chi vuole riprendere o immortalare panorami mozzafiato, per chi vuole scattare foto e fare riprese sott'acqua. Le Action cam, infatti, sono anche impermeabili e – a seconda dei modelli – possono arrivare a svariati metri di profondità. Usare una action cam è semplicissimo, le funzioni di questa piccola videocamera, infatti, sono immediate - non serve una grande esperienza - e permettono di ottenere ottimi risultati.