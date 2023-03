Accessori per la mountain bike: quali comprare

L'importanza degli accessori per la mountain bike

La mountain bike rappresenta una delle esperienze sportive più intense ed emozionanti che si possano provare, perché permette di godere della vista di paesaggi mozzafiato, nonché di fare il pieno di serotonina all'aria aperta, a contatto con la natura. Sensazione di libertà e adrenalina caratterizzano questa attività sportiva sempre più popolare.

Tuttavia, per poter andare in mountain bike in totale comfort e in sicurezza, è necessario munirsi di una serie di accessori pensati appositamente per questo tipo di attività sportiva, che permettono di affrontare una sessione di mountain bike in spensieratezza, sapendo che se qualcosa dovesse andare storto - per esempio, una gomma sgonfia, anche banalmente - tutto l'occorrente per correre ai ripari è già pronto all'uso.

Il kit di manutenzione per la bici è uno degli accessori fondamentali per gli appassionati di mountain bike: è importante che questo includa sempre una pompa, una serie di attrezzi, una camera d'aria di scorta e anche una catena di ricambio. Si tratta, infatti, di accessori basilari che permettono di riparare eventuali danneggiamenti e guasti in maniera autonoma, per poter ripartire senza restare fermi lungo il percorso.

La sicurezza per chi pedala la mountain bike è prioritaria: ecco perché il casco è un altro accessorio fondamentale, importante per riparare la testa da cadute e incidenti su strade più impegnative. Il casco va indossato fin dalla partenza, per tutta la durata della sessione di pedalata, nonostante possa trattarsi di un percorso in piano e semplice.

Un altro accessorio importante è il kit di pronto soccorso, prezioso in caso di incidenti e cadute per curare tempestivamente lesioni e ferite superficiali: questo, per essere completo, deve contenere un disinfettante per cute lesa, garze, cerotti e altre medicazioni.

Infine, l'idratazione: non bisognerebbe mai uscire per far sport senza avere con sé una borraccia con dell'acqua o con sali minerali, soprattutto durante le uscite nei giorni più caldi e afosi.