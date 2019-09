Il nuoto è uno sport completo, consigliato ai genitori come prima attività sportiva a cui avvicinare i figli, amato da ragazzi, adulti, donne, uomini che si appassionano talmente tanto all'acqua da non poterne più fare a meno. Che si pratichi a livello agonistico o amatoriale, però, il nuoto richiede tutta una serie di accessori che sono indispensabili per praticare questo sport. L'Abc del nuoto potremmo dire, senza la cui conoscenza, entrare in vasca non è possibile.

Accessori per il nuoto

Dal costume (slip per gli uomini, costume intero per le donne) agli occhialini, non sempre necessari ma amati da molti nuotatori. Dalle ciabattine, indispensabili per non scivolare a bordo vasca, alla cuffietta da indossare sempre anche per ragioni igieniche. Ecco una pratica guida all'acquisto di accessori per il nuoto.

Costume per fare nuoto

Iniziamo con un costume da uomo ideale per il nuoto. Si tratta dello slip nuoto Arena Santamarias: un modello elegante e alla moda, perfetto per l'allenamento e il nuoto ricreativo. Realizzato in tessuto MaxFit resistente al cloro e al sale, con protezione UV integrata UPF50+ è ideale per praticare nuoto al chiuso o all'aperto. Ha un'ottima vestibilità (anche grazie al cordino interno che permette di regolarne la larghezza) e risulta comodo anche se indossato per varie ore. .

Costume nuoto da donna

Ecco un costume tradizionale da donna per fare nuoto. Si tratta dell'Arena Dynamo. Modello basic, perfetto per il nuoto occasionale o per l'allenamento regolare. Dalla linea classica e a tinta unita, è realizzato in tessuto max fit resistente al cloro e al sale, con protezione UV integrata upf50+. Ottima la vestibilità. Questo costume è inoltre dotato di spalline ergonomiche e ha taglio posteriore che assicura massima libertà di movimento

Occhialini da nuoto

Non sempre indispensabili, gli occhialini da nuoto sono scelti da numerosi nuotatori - soprattutto professionisti - per praticare questa attività sportiva, senza che l'acqua vada negli occhi, appannando la vista e provocando bruciore o altri fastidi. Ne esistono tanti modelli in commercio. Amazon consiglia gli occhialini Vetoky, dotati di un sistema antiappannamento di lunga durata, in grado di assicurare comfort e ottimo campo visivo.

Cuffia per il nuoto

La cuffia è un altro accessorio fondamentale per praticare nuoto. Vi suggeriamo la classica e resistente cuffia unisex Arena Classic Silicone, un modello dalla vestibilità universale, adatto per uomo, donna e bambino, in grado di proteggere i capelli dal cloro e di ridurre l'attrito dell'acqua. Il tessuto in silicone morbido ed elastico garantisce una ottima comodità.