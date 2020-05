Accessori per la Bici La bicicletta è un mezzo di trasporto economico e piacevole, inoltre, grazie al bonus bici, è diventato un acquisto davvero conveniente. Per circolare in città in tutta tranquilità, ma anche per poter fare un minimo di manutenzione alla nostra bici, è bene procurarsi alcuni accessori. Questi ci permetteranno di aumentare le possibilità offerte dalla bicicletta, ad esempio in termini di oggetti da trasportare, ma anche di sentirci sicuri in diverse situazioni durante il giorno. Si tratta di accessori che possono anche aumentarne il comfort, come un coprisella morbido! Ecco quindi l'equipaggiamento basic di cui dotare la nostra bici direttamente, o da tenere a casa per eventuali imprevisti, così da poterci rimettere in sella il prima possibile.