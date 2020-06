Molti di questi indumenti possono rivelarsi utili anche per la vita in campeggio .

Se ci sono, come accennato, dei veri e propri "staples" dell'abbigliamento da trekking, è possibile arricchire questo bagaglio base con una serie di accessori, pensati per le caratteristiche specifiche di una determinata escursione o per nostre esigenze specifiche o, ancora, per la particolare stagione in cui ci apprestiamo a intraprendere il trekking.

Serve uno specifico abbigliamento tecnico per il trekking che renda piacevoli e sicure le escursioni tra boschi e sottoboschi, montagne. L'abbigliamento per il trekking estivo e invernale è simile, cambiano i materiali e, talvolta, la lunghezza di maniche e pantaloni, ma la sostanza rimane identica. Una volta fatta la lista degli indispensabili dell'abbigliamento per il trekking, non resta che adeguarla al volgere della stagione.

Per chi ama immergersi nella natura, le escursioni e il trekking sono un piacere durante tutto l'anno. A meno che il percorso scelto non sia una camminata estremamente leggera, su un terreno "facile", è sempre bene scegliere un abbigliamento tecnico per il trekking. Prima di partire per l'escursione è necessario avere tutto l'occorrente: pantaloni, scarpe , cappello, occhiali, giacca a vento e, naturalmente, zaino.

Questa è una lista essenziale che accenna a tutti i capi di abbigliamento che dovrebbe usare il trekker. Abbiamo pensato di allargarla ad alcuni accessori utili nel momento in cui si affronta una via di montagna che comprenda una ferrata o la possibile caduta di qualche masso (evento per nulla infrequente).

Pantaloni da Trekking

Dal classico bermuda a modelli che con zip o stretch possono trasformarsi in pochi secondi da pantalone lungo in pantalone corto. Di cotone o in tessuto sintetico traspirante e ad asciugatura rapida: queste sono le principali caratteristiche dei pantaloni da trekking. Come si intuisce da questa brevissima panoramica, i modelli in commercio sono veramente moltissimi. Bisogna trovare quello che maggiormente si adatta alle nostre esigenze, alle caratteristiche dell'escursione e anche alle temperature che ci troveremo ad affrontare.

Il modello bermuda, senza alcuna particolare caratteristica tenica, è adeguato solo per passeggiate brevi e semplici, oppure per i momenti di riposo dopo una camminata più impegnativa. Sicuramente per un trekking vero e proprio è meglio optare per pantaloni in tessuto tecnico e traspirante. Pantaloni lunghi o corti? Questa domanda è più complessa di come sembra e la stagione durante la quale affrontiamo il trekking non basta a dare una risposta.

Sebbene un trekking invernale chiami a gran voce i pantaloni lunghi, ci sono escursionisti che prediligono comunque il modello bermuda/shorts con calzettone tirato su fino al ginocchio. Parallelamente non è scontata la scelta del pantalone corto in primavera-estate, perché il pantalone lungo (chiaramente di un tessuto più leggero) protegge meglio le gambe e, soprattutto se ci troviamo a percorrere sentieri lungo i quali la bassa vegetazione è ricca, è possibile evitare graffi e irritazioni dovute alle piante nelle zone in cui scarpone e calzettone non arrivano. Non solo, temporali e meteo freddo non sono infrequenti in montagna, quindi si può decidere per il pantalone lungo per sentirsi più protetti.

Si può anche optare per la via di mezzo, il cosiddetto "pantalone modulabile" o "convertibile". Cos'è? E' quel pantalone in cui la parte inferiore, generalmente subito sopra il ginocchio, si può staccare grazie ad una zip. Indubbiamente si tratta di una soluzione comoda, ma attenzione alla manuntenzione: se le due parti vengono usate staccate per troppo tempo, lo shorts tenderà a scolorire e cambiare colore più rapidamente della parte che copre polpacci e caviglie. Il risultato? Un effetto veramente clownesco al momento di riattaccarli. Ecco perché, anche se usate unicamente la versione shorts, dovreste sempre sottoporre le due parti al medesimo numero di lavaggi, così il colore si modificherà più o meno allo stesso ritmo.

Al momento dell'acquisto ricordate che il pantalone da trekking deve essere comodo, ma anche abbastanza accostato alle gambe da non costituire un impiccio restando impigliato in rami, rovi, rocce. Può essere utile comprare un pantalone da trekking con cinta, sia perché permette di regolare la taglia adattandola maggiormente al corpo, sia perché lungo la cinta si può infilare la custodia per coltellino, macchina fotografica etc.