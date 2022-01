Abbigliamento running inverno: come sceglierlo Fare attività fisica all'aperto e in particolare dedicarsi al running quando arriva l'inverno, è possibile, a patto di avere il giusto abbigliamento. E' necessario, infatti, pensare a come mantenere una temperatura corporea corretta, ma anche all'ipotesi di correre quando il meteo è avverso. Vento e pioggia non devono necessariamente scoraggiare quando si parla di running, ma sicuramente se si vuole correre con temperature rigide, esponendosi al concreto rischio di bagnarsi, non si può essere superficiali per quanto riguarda l'equipaggiamento. Il segreto dell'abbigliamento invernale da running è nel vestirsi a strati, in modo da poter eventualmente togliere il layer di troppo e di assicurarsi una buona traspirazione. Ecco un elenco dei capi da avere: Intimo tecnino traspirante

Giacca a vento

Guanti

Cappello

Scaldacollo Vediamo ora insieme l'abbigliamento per correre in inverno da avere nel proprio armadio di runner.

Cappello e scaldacollo da corsa Cappello e scaldacollo sono due accessori imprescindibili dell'abbigliamento da running per l'inverno. Il cappello, oltre ad aiutarci a mantenere il calore alle estremità, tanto quanto i guanti, ci protegge anche dall'umidità e dal vento, mentre lo scaldacollo protegge la gola dalle infilate di freddo. Cappello da running Alpidex Il berretto sportivo di Alpidex ha all'interno uno strato ruvido e un bordo alto in grado di coprire le orecchie e di tenerle al caldo anche durante l'allenamento. L'assenza di cuciture non schiaccia e non graffia le orecchie, mentre la superficie liscia permette di indossarlo comodamente anche sotto il casco. Gli utenti hanno apprezzato la qualità del prodotto, l'interno traspirante, l'asciugatura rapida, il materiale delicato sulla pelle. Solo un utente non è rimasto soddisfatto dall'acquisto. ALPIDEX Berretto Corsa Calcio Sportivo Bici Cappello Running Donna Uomo Skull cap, Colore:Black da € 9,99 € 14,99 -33% Vedi l'offerta Reebok Scaldacollo da Corsa Uno scaldacollo realizzato appositamente per le corse invernali. Realizzato in felpa di Lycra termica, dal design versatile e con grafica riflettente che aumenta la visibilità in casi di scarsa illuminazione. Un prodotto semplice ma funzionale, lavabile in lavatrice. Gli utenti Amazon hanno apprezzato la qualità del prodotto, la capacità termica, il rapporto qualità-prezzo. Non ci sono recensioni negative sul prodotto. Reebok Scaldacollo da Corsa, Nero da € 18,00 Vedi l'offerta