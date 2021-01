Abbigliamento montagna Inverno 2021: Giacche, Pantaloni, Tute e Scarponi da Neve

Abbigliamento montagna inverno 2021 La montagna richiede un abbigliamento specifico sia in estate che in inverno. Inutile dire, però, che se in estate un errato abbigliamento regala nella maggior parte dei casi semplicemente qualche ora di scomodità, in inverno le cose sono ben diverse. Il maltempo è infatti assai frequente nei mesi freddi e, oltre la pioggia, si può rischiare anche la neve. Per questa ragione è fondamentale avere un abbigliamento adatto: tuta da sci, guanti, scarponi da montagna, sono assolutamente indispensabili. Di seguito abbiamo fatto una piccola selezione di quelli che, a nostro avviso e basandoci principalmente su caratteristiche e recensioni, possono rientrare in un perfetto equipaggiamento montano.

Scarponi da sci Gli scarponi da sci non possono davvero mancare in occasione di una vacanza sulla neve. Si tratta senza dubbio di un acquisto indispensabile, ma anche discretamente costoso se si vuole comprare un modello di buona qualità, ecco perché andrebbero scelti con grande attenzione. Pastaza Stivali da Neve Uomo Donna Gli scarponi da neve Pastaza sono ideali sia per uomo che per donna. Sono caratterizzati da tomaia in speciale materiale esterno impermeabile che mantiene piedi asciutti e caldi, da lacci che tengono le scarpe ben salde al piede e da interno in pelliccia sintetica, morbido e caldo. La suola in gomma antiscivolo resistente all'usura li rende perfetti e sicuri su superfici asciutte e bagnate. Lo scarponcino da neve è piaciuto a chi lo ha acquistato per materiale, prezzo. In molti l'hanno ritenuta una buona scarpa, funzionale e ben rifinita. Nel complesso il prodotto è stato apprezzato positivamente. Pastaza Uomo Donna Scarpe da Escursionismo Trekking Inverno Outdoor Impermeabili Stivali da Neve,Marrone,46EU € 39,99 Vedi l'offerta Contenuto sponsorizzato: My-personaltrainer.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, My-personaltrainer.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.