Proprio per questo, a differenza della corsa classica, il trail richiede un abbigliamento particolare , in grado di garantire comodità e sicurezza , anche quando si corre esposti a vento, intemperie o basse temperature .

Una buona giacca da trail può essrre quella di Salomon. Il tessuto traspirante AdvancedSkin Dry e le cuciture sigillate mantengono infatti la pelle asciutta mentre la membrana traspirante aiuta a espellere il sudore . Tra le sue caratteristiche tecniche anche la coulisse che permette di regolare le dimensioni in vita della giacca per avere libertà di movimento, e i dettagli riflettenti che aumentano la visibilità di notte.

Sia d'estate che d'inverno, prima di affrontare una sessione di trail, è sempre bene avere con sé la giacca giusta. Come deve essere? Prima di tutto comoda, leggera ma anche antivento e possibilmente impermeabile , così da poter essere ben equipaggiati in caso di pioggia. Attenzione anche alla traspirabilità , un fattore importante per evitare umidità a contatto con il corpo.

Perfetti per il trail, i pantaloncini di TCA , presentano un tessuto leggero e allo stesso tempo traspirante. Il sistema Quick Dry assorbe infatti il sudore dalla pelle mantenendo asciutto il corpo e assicurando il massimo comfort. Tra i loro vantaggi, anche le due tasche con cerniera saldate a fusione che forniscono uno spazio sicuro per piccoli oggetti, e la cucitura interna da 8 pollici appena sopra il ginocchio .

Anche un buon pantalone da trail , oltre che comodo da indossare così da non ostacolare il movimento, deve presentare un materiale traspirante che faccia circolare bene l'aria, mantenendo la pelle asciutta. Inoltre potrebbe essere utile puntare anche su modelli dotati di tasche per riporre piccoli oggetti.

La t-shirt da uomo a maniche corte Trail Runner SS TEE è ideale per il trail running perché combina al meglio leggerezza, comfort e traspirabilità con le proprietà naturali anti-odore di un materiale in carbone e bamboo. Gli inserti in rete consentono inoltre una migliore circolazione dell'aria, mentre i dettagli riflettenti a 360° permettono di correre in tutta sicurezza anche quando è buio. Il modello è disponibile in 3 colri diversi: bianco, lime e rosso.

Abbigliamento e accessori da Trail: le scarpe

Infine, fondamentale anche la scelta delle scarpe da trail che devono presentare caratteristiche ben precise:

la suola deve garantire al piede una buona protezione dagli urti oltre che un buon attrito sul terreno così da non scivolare, soprattutto in discesa;

deve garantire al piede una oltre che un buon attrito sul terreno così da non scivolare, soprattutto in discesa; la tomaia deve fasciare perfettamente il piede e deve essere resistente oltre che confortevole, meglio ancora se in materiale traspirante;

deve fasciare perfettamente il piede e deve essere resistente oltre che confortevole, meglio ancora se in materiale traspirante; il puntale rinforzato può inoltre essere utile per proteggere le dita del piede in caso di urto.

Di seguito due modelli di scarpe da trail da acquistare su Amazon.

SALOMON Speedcross 4 Gore

Le Speedcross 4 GTX sono perfette per chi pratica trail perché dotate di tacchetti che le rendono ideali sia per i sentieri tecnici che per quelli fangosi. La membrana in Gore-Tex impermeabile permette inoltre di affrontare i terreni impegnativi anche in condizioni meteo difficili, mantenendo il piede asciutto. Tra le loro caratteristiche anche il sistema Sensifit che avvolge il piede per una calzata precisa e sicura, e la suola Wet Traction Contagrip realizzata in morbido e resistente caucciù per offrire aderenza e resistenza anche su terreno bagnato.

SALEWA Ms Dropline Gore-Tex

Anche la Dropline di Salewa può essere indicata come scarpa ideale per il trail. Il modello permette infatti di correre in modo sicuro in tutte le condizioni atmosferiche, offrendo il massimo comfort. Dotate di chiusura stringata, vantano una punta di protezione in gomma per difendere il piede degli urti, e sono realizzate in materiale sintetico e traspirante. Disponibili sia da uomo che da donna, in diverse tonalità di colore.

Contenuto sponsorizzato: My-personaltrainer.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, My-personaltrainer.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.