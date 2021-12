In questo articolo vi mostreremo la classifica Amazon dei prodotti più acquistati nel 2021 nelle categorie:

Grande successo inoltre per l'elettronica, la bellezza e i prodotti per gli animali .

Se siete curiosi di sapere quali sono state le preferenze di acquisto online di quest'anno, il più noto degli e-comemrce Amazon ha pubblicato una classifica, suddivisa per categorie, di quelli che sono stati i prodotti bestseller del 2021 .

Nella categoria Casa, i maggiori acquisti sono stati quelli relativi ai piccoli elettrodomestici che rendono la vita più easy, come ad esempio il piacere di pigiare un tasto e bersi un caffè comodamente a casa, ma buono come al bar.

E' disponibile in sei colorazioni: giallo, ottanio, blu navy, verde menta, arancione e nero.

E' il nuovo Smartband della Xiaomi che funziona da contapassi, cardiofrequenzimetro , misuratore della qualità del sonno e in grado di monitorare fino a 11 attività sportive, anche il nuoto. E' infatti impermeabile fino a 50 metri.

Tra i prodotti più venduti nella categoria Sport, si nota una preferenza per gli acquisti degli orologi smart, ma anche piccoli attrezzi per il fitness quali la corda o gli elastici .

Ed infine una carrellata di articoli beauty. Si tratta di prodotti di bellezza per la pelle e i capelli e qualche prodotto di make up .

La macchina per caffè Inissia è davvero smart: dal design all'usabilità. In 25 secondi l'acqua raggiunge la temperatura ideale e con la capacità del suo serbatoio, pari a 0,7 L è possibile preparare fino a 9 caffè.

Bellezza

Bio Siero Viso con Acido Ialuronico Puro 100%

Questo siero contorno occhi protegge dai radicali liberi e combatte le macchie, rendendo la pelle luminosa e giovanile. ha un'zione antirughe occhi, è adatto per occhiaie e borse, acne, pori dilatati.

E' composto da acido ialuronico e vitaminca C, due elementi importantissimi per una pelle fresca e nutrita. E' dermatologicamente testatop dal Dip. di Dermatologia del Policlinico di Modena. Molto delicato sulla pelle contiene la più alta concentrazione autorizzata di acido ialuronico puro 100%, vitamina C e oltre 20 elementi sicuri.

Il siero alla vitamina C è la miglior scelta tra i prodotti viso donna e uomo. Grazie agli antiossidanti questo siero protegge dai radicali liberi e combatte le macchie.

Può essere usato come crema viso idratante antirughe, adatto sia alle donne che agli uomini. Si assorbe in fretta e ha un'azione super idratante e rimpolpante. Ha una delicata fragranza agli agrumi, pensato per qualunque tipo di pelle, anche quelle delicate

Privo di parabeni, siliconi, filler e fragranze artificiali. Non è testato sugli animali.

