Il somatotipo viene definito in base alle caratteristiche antropometriche del soggetto. Sheldon (1940) fu il primo ad introdurre il concetto di somatotipo, individuando la presenza in ciascun individuo di tre componenti distinte:

SOMATOTIPO E SPORT

Ognuna delle tre caratteristiche individuate da Sheldon è necessaria per primeggiare in determinati sport. Per esempio la componente ectomorfica risulta essenziale negli sport di fondo e nel salto in alto dove il peso corporeo rappresenta un limite importante per la prestazione. La componente mesomorfa è caratteristica degli sport di potenza, mentre quella endomorfica degli sport di contatto come il sumo.

Valutazione Antropologica

I somatotipi