Somatotipo e Somatocarta: Quanto Sono Attendibili?

Diverso sarebbe se parlassimo di nutrizione ed antropometria accademici contemporanei, branche all'interno delle quali somatotipo e della somatocarta non vengono solitamente riconosciuti come criteri attendibili e quindi applicabili.

Il somatotipo e la somatocarta nascono per cercare una correlazione tra la predisposizione corporea, la risposta alla dieta e all' allenamento , e l' attitudine psico - comportamentale dei gruppi di popolazione.

Dopo tutto, in antropometria sono molto più semplici, facilmente applicabili ed attendibili altre misurazioni come le seguenti:

Tali concetti vennero ripresi e modificati da alcuni autori come Healt e Carter (1967), secondo i quali le tre componenti somatotipiche sarebbero espresse da tre numeri in sequenza, calcolati in base ad alcuni caratteri morfometrici.

Il concetto di somatotipo è stato poi applicato da Sheldon nel 1940, per valutare in modo globale e quantitativo la struttura morfologica individuale. Fu così che individuò i tre tipi di somatotipo:

Somatocarta

Cos’è la somatocarta?

La rappresentazione grafica più comunemente usata dei somatotipi è costituita da un triangolo con lati curvi, ed è detta somatocarta.

Su questa rappresentazione bidimensionale, le tre componenti somatotipiche sono proiettate in un punto o "somatoplot", la cui posizione può esprimere la dominanza di una delle componenti sulle altre – quando si avvicina ai poli di uno degli assi che rappresentano le tre componenti – o l'assenza di prevalenza di una delle componenti sulle altre – quando è nelle regioni centrali – o le condizioni intermedie.

A cosa serve conoscere la somatocarta?

La variabilità somatotipica umana, second Healt e Carter, può essere espressa da 13 combinazioni delle componenti, che corrispondono a 13 categorie somatotipiche principali.

È proprio la possibilità di valutare il successo ed il livello prestazionale raggiunti da un atleta in una determinata disciplina sportiva, in relazione alla sua struttura fisica – espressa sinteticamente dal somatotipo – che ha indotto numerosi studiosi ad applicare questo metodo in ambito sportivo.

Negli atleti di alto livello, alle diverse specializzazioni sportive, dovrebbero corrispondere valori somatotipici specifici; quindi, nell'ambito dello stesso sport il somatotipo dovrebbe assumere valori omogenei.

Somatotipo, somatocarta e sport

Ad esempio, i valori somatotipici medi degli atleti partecipanti a gare olimpiche rientrano nella mesomorfia con prevalenza, nei maschi, della componente mesomorfica su quella endomorfica ed ectomorfica.

All'interno di questa distribuzione (mesomorfia) si osservano valori eccezionalmente alti nei maschi praticanti quegli sport in cui il fisico è sottoposto ad un notevole sforzo muscolare, quali bodybuilding, pesistica, arti marziali e ginnastica.

Nei valori di ectomorfia si collocano i giocatori di pallavolo che, pur presentando una certa variabilità somatotipica in relazione alla presenza di diversi ruoli all'interno della squadra, esibiscono un minor sviluppo ponderale rispetto alla statura.

Anche fra le donne si rilevano valori alti di mesomorfia per le praticanti bodybuilding e arti marziali, e di ectomorfia per le pallavoliste.

Se prendessimo ad esempio un tennista invece, vedremmo come i valori somatotipici mettano in evidenza una struttura fisica meno "specializzata" rispetto a quanto avviene in altri sport. Probabilmente a questo somatotipo più versatile è associato il successo in uno sport in cui sono richieste contemporaneamente diverse caratteristiche quali, forza fisica e resistenza, ma anche elasticità, flessibilità e velocità.