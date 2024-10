Cos'è lo smalto dentale e a cosa serve?

Lo smalto dentale è un tessuto bianco traslucido, il più rigido e mineralizzato dell'organismo.

Lo smalto riveste la zona del dente esposta all'ambiente orale, proteggendola dall'usura e dall'attacco acido dei batteri cariogeni. Altamente mineralizzato, lo smalto è costituito per il 4-5% da acqua e componenti organiche (proteine), mentre il rimanente 95-96% è rappresentato da sostanze inorganiche (soprattutto idrossiapatite, un fosfato di calcio cristallino).

Shutterstock

Come anticipato e come osservabile in figura, lo smalto riveste la corona come un cappuccio, raggiungendo il massimo spessore nella superficie masticatoria (cuspide) ed assottigliandosi in prossimità del colletto, dove viene a sua volta rivestito dal cemento.

A dispetto della sua durezza, lo smalto - che non presenta né cellule né vasi sanguigni al suo interno (tessuto avascolare) - appare altamente fragile. Tale fragilità diventa evidente quando viene a mancare il tessuto elastico sottostante, poroso, chiamato dentina. Lo smalto, inoltre, sebbene in percentuali diverse nelle varie aree della corona, risulta assai sensibile agli acidi, quindi può essere intaccato dai batteri orali responsabili della carie.

Lo smalto, noto anche come sostanza adamantina, è costituito da prismi poliedrici allungati, tenuti insieme da una speciale sostanza interplasmatica assai mineralizzata. Questi prismi rappresentano l'unità fondamentale dello smalto: a forma di bastoncello, quindi allungati e disposti parallelamente gli uni agli altri, hanno un diametro di circa 3-10 micrometri e decorrono dalla superficie profonda (giunzione amelo-dentinale) a quella esterna dello smalto. In profondità, i prismi sono perpendicolari alla dentina, per poi divenire ondulati nel tratto centrale ed infine perpendicolari alla superficie del dente.