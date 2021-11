Cosmetici Effetto Botox: Cosa Sono? Sieri e creme botox like sono cosmetici che promettono minimizzare la rughe e distendere i lineamenti del viso, attraverso la riduzione locale della contrazione muscolare, in modo temporaneo e reversibile. Le rughe sono il segno più significativo dell'invecchiamento cutaneo. Dal punto di vista morfologico, queste appaiono come solchi lineari della pelle, che variano nel numero e nella profondità. I fattori principali che favoriscono la formazione delle rughe sono l'invecchiamento, i movimenti muscolari, la forza gravitazionale e l'esposizione ai raggi UV. I cosmetici botox-like agiscono sui muscoli mimici facciali, riducendone la contrazione e rilassandoli, simulando un effetto simil-botulino, distendendo le rughe di espressione per diverse ore dopo l'applicazione.

Cosa s’intende per Botox Like? I cosmetici botox like sono prodotti che si propongono di simulare l'azione prodotta dalla tossina botulinica, senza provocare i corrispondenti effetti collaterali, ma modulando "fisicamente" il rilassamento dei muscoli mimici. In modo simile ai trattamenti utilizzati in medicina estetica da cui traggono ispirazione, queste creme e sieri hanno l'obiettivo di appianare le linee di espressione e distendere i tessuti trattati, minimizzando stanchezza e segni del tempo. Non si tratta, quindi, di prodotti contenenti la tossina botulinica vera e propria, ma di cosmetici formulati con peptidi sintetici o sostanze naturali capaci di produrre un effetto simile a quello esercitato dal botox. Per questo, questi cosmetici vengono definiti ad azione "botox like" oppure "botulino biomimetici".

Come funzionano Sieri e Creme Botox Like I peptidi biomimetici botox like rappresentano l'alternativa cosmetica sicura e non invasiva alle iniezioni di tossina botulinica di tipo A. Il complesso di ingredienti con cui sieri e creme botox like sono formulate cercano di mimare e replicare gli effetti di un trattamento con la tossina botulinica, cioè decontrarre i muscoli mimici del viso per ridurre la visibilità delle rughe, per quanto i risultati non possano essere i medesimi. I cosmetici botox like sono, infatti, capaci di migliorare elasticità e tono alla cute, donando alla pelle un aspetto subito più levigato. Tuttavia, per quanto il cosmetico cerchi di emulare l'azione del botox propriamente detto, la crema rende meno visibili i solchi in maniera transitoria e l'effetto è limitato agli strati superficiali della pelle.

Sieri e Creme Botox Like: come sono formulate? Creme e sieri botox like sono cosmetici innovativi e tecnologicamente avanzati che contengono principi attivi molto concentrati e ridotti in micro-molecole, capaci di penetrare in profondità e distendere le rughe. Grazie alle loro piccole dimensioni molecolari, le sostanze funzionali attraversano l'epidermide e si accumulano nel tessuto dove ostacolano "fisicamente" la comunicazione tra nervi e muscoli mimici del viso, dei quali riduce la contrazione. Come risultato, il muscolo si decontrae (in modo del tutto reversibile) e le rughe sono meno visibili. Di solito (ma non sempre), questi prodotti agiscono essenzialmente attraverso una base idratante, potenziata da ingredienti antiaging ad azione antiossidante (complessi vitaminici ed estratti vegetali) associati a peptidi "botox-like", precursori dell'acido ialuronico e/o fattori stimolanti la sintesi di quest'ultimo, molto utili per aiutare la pelle a rigenerarsi e mantenersi più tonica e distesa. I peptidi biomimetici botox like, come l'Acetyl Hexapeptide-3 (denominazione INCI, ma meglio conosciuto con il nome di Argireline®) e lo spilantolo (un anestetico locale naturale ricavato dall'estratto della pianta Acmella Oleracea) hanno eccellenti proprietà leviganti e di riduzione delle rughe. Per ottenere la massima funzionalità cosmetica di creme e sieri botox like serve un impiego costante e continuativo, poiché l'azione è basata sulla presenza fisica della sostanza sulla pelle. Anche per questo motivo, occorre segnalare che i cosmetici botox like non comportano di per sé, salvo diversamente indicato, un rassodamento e/o una ridensificazione dei tessuti, pertanto è consigliabile l'uso in associazione con creme o sieri capaci d'idratare intensamente l'epidermide e supportare la rigenerazione cutanea, quindi agire come anti-age per stimolare il ricambio cellulare, incrementare la microcircolazione e riparare i tessuti. Ecco alcune proposte selezionate per voi da My Personal Trainer: