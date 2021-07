Shrimp Squat: che Cosa Sono, Come Farli e Benefici

Gli squat sono fra gli esercizi più efficaci per allenare e tonificare i glutei , i quadricipiti e la parte posteriore delle cosce. Tuttavia, alla lunga può essere noioso eseguire sempre gli stessi movimenti, che nel tempo possono anche perdere un po' di efficacia se eseguiti in maniera sempre uguale. Una valida alternativa è rappresentata dagli shrimp squat, gli squat a gamba singola , in cui cioè una gamba è piegata dietro di sè (con il piede corrispondente vicino al gluteo ) mentre l'altra è accovacciata. Infatti, apportano diversi benefici.

Per certi versi assomiglia a un altro esercizio molto praticato dagli sportivi: lo split squat bulgaro , che consiste nel posizionarsi in posizione eretta davanti a un piano di appoggio (come una panca o una sedia) e nell'appoggiare un piede sullo stesso (con il ginocchio leggermente piegato), piegando poi il ginocchio della gamba di appoggio e scendendo con il busto verso il basso.

Consiglio : inclinare leggermente il tronco in avanti per rimanere in equilibrio durante il movimento. Si può anche posizionare un cuscino sul pavimento che funga da ammortizzatore tra il ginocchio e il pavimento stesso.

Quali benefici apportano

Lo shrimp squat coinvolge in modo intenso e specifico la parte inferiore del corpo e il core. Mentre ci si abbassa, infatti, i quadricipiti e i glutei lavorano in modo eccentrico (allungandosi) per controllare la discesa. Quando ci si alza, invece, devono contrarsi con forza. Nel frattempo, per tutta la durata dell'esercizio, i muscoli posteriori della coscia e il core lavorano per stabilizzare e appianare il movimento.

Inoltre, come tutti gli esercizi a gamba singola, aiuta a costruire equilibrio e stabilità. Tuttavia, all'inizio potrebbe non essere facile svolgerlo, nemmeno per le persone più allenate. Più in profondità ci si abbassa nello squat e maggiore è la tentazione di oscillare. Detto questo, non preoccuparsi se a volte si trema o si perde l'equilibrio. Man mano che si acquisisce pratica, i muscoli stabilizzatori riusciranno ad affrontare la sfida.

Secondo l'American Council on Exercise (ACE), gli esercizi a una gamba o a un braccio singolo (noti anche come esercizi unilaterali) come questo possono aiutare a bilanciare gli squilibri in tutto il corpo. Senza la capacità di fare affidamento sulla gamba dominante, infatti, si costruisce più forza sul lato meno forte.