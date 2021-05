Facoltà di Scienze Motorie: Perchè Sceglierla come Percorso Formativo

Generalità

Cosa sono e a cosa servono le facoltà di scienze motorie?

Le facoltà di scienze motorie (evoluzione del vecchio ISEF) sono corsi di laurea concepiti per la formazione professionale dello scienziato motorio.

La laurea in scienze motorie non è (PURTROPPO) sempre obbligatoria

In Italia (ma non solo) la laurea in scienze motorie non è purtroppo un requisito obbligatorio a ricoprire gran parte dei ruoli lavorative di cui parleremo.

Nonostante sia scientificamente assodata l'importanza di una corretta e regolare attività fisica nell'aumentare la qualità e l'aspettativa di vita, così come la pericolosità di una sbagliata applicazione dei medesimi concetti, gli enti preposti non hanno ancora essenziale il percorso universitario .

Le ragioni sono ovviamente sconosciute, ma molti puntano il dito sul "conflitto d'interessi" nei confronti di alcuni enti (Comitati, Associazioni, Federazioni) che offrono percorsi alternativi più semplici, perché meno formativi, ed accessibili, perché più brevi e nel complesso economici.

Come identificare la laurea in scienze motorie nel nuovo ordinamento

La laurea in scienze motorie si divide in due tranche: triennale e magistrale (+2).

Nel nuovo ordinamento, i percorsi universitari di ambito motorio sono diversi:

"Classe delle Lauree in Scienze delle Attività Motorie e Sportive", contrassegnata dalla sigla L-22;

"Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie", corrispondente alla sigla LM-47;

"Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate", indicata come LM-67.

Nel vecchio ordinamento invece, al numero 33 si trovava la "Classe delle lauree in scienze delle attività motorie e sportive".

Chi è lo scienziato motorio?

Si definisce scienziato motorio quel professionista che istruisce e/o allena nell'ambito dell'attività fisica auspicabile, sia con finalità sportive agonistiche, sia con obbiettivi preventivi o terapeutico riabilitativi.

A sua volta, lo scienziato motorio è specializzabile in settori diversi come: maestro o professore scolastico di attività fisica, istruttore e allenatore collettivo di discipline sportive (per l'età evolutiva o adulta), personal trainer estetico (anche per bodybuilding avanzato), personal trainer per l'ottimizzazione delle capacità motorie generali con finalità sportive, istruttore e allenatore collettivo di attività preventive o riabilitative (ad esempio in età senile), chinesiologo, personal trainer per terapie anti-obesità, terapeutico-metaboliche, riabilitative post infarto o ictus ecc.

A seconda dell'ambito, il laureato in scienze motorie può lavorare autonomamente o collaborare con altre figure professionali come: medico, fisioterapista, dietista ecc.

Inquadramenti lavorativi

Con una laurea in scienze motorie è possibile lavorare nel settore pubblico (ad esempio come docente selle scuole elementari, medie inferiori e superiori, università) e privato, come dipendente di società, collaboratore di associazioni oppure come libero professionista.