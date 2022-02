Sci alpinismo: le migliori attrezzature su Amazon

Cos'è lo sci alpinismo? Lo sci alpinismo consiste nell'attraversare percorsi innevati fuori pista con gli sci, talvolta con un dislivello considerevole. Un'attività escursionistica invernale ad alto impatto aerobico, perfetta per chi ama la montagna più autentica. Sintesi di sci e alpinismo, richiede una certa preparazione fisica e tecnica, ma è comunque alla portata di tutti. Per questo sport si usano degli appositi sci con attacchi mobili che agevolano il movimento. Per consentire lo scivolamento in avanti, evitando quello all'indietro, e per fare presa sulla neve in fase di spinta, sulla soletta dello sci vengono applicate le cosiddette pelli di foca, oggi sintetiche o in mohair. Per la discesa invece si rimuovono le pelli. I percorsi dove poter praticare lo sci alpinismo sono molteplici, distinti per livello di difficoltà e per tipologia. Per i neofiti il consiglio è di affidarsi a una guida alpina o di unirsi ad un gruppo di persone esperte.

Scarponi da sci alpinismo: i migliori su Amazon Gli scarponi specifici per sci alpinismo hanno un meccanismo ski-walk che consente di muoversi liberamente in salita. Per la discesa il meccanismo può essere chiuso fissando lo scarpone allo sci, in modo da garantire la tenuta del piede. Come per gli sci, anche fra gli scarponi da sci alpinismo ci sono modelli più orientati alla salita e alla discesa. Quelli da salita sono molto leggeri, flessibili e comodi, mentre per la discesa la stabilità è prioritaria. Ecco alcuni modelli molto apprezzati su Amazon: Lo scarpone Skorpius de La Sportiva ha una calotta rinforzata che incorpora le fibre di carbonio con materiali plastici per ottenere un prodotto da sci alpino solido, sicuro e reattivo. La sua versatilità si distingue per la sua tripla compatibilità con i fissaggi Tour, i fissaggi di sicurezza TR2 e i fissaggi mini tech. Lo stivale è dotato di un guscio e di impugnature a base biologica Pebax Rnew, con supporto ergonomico sulla schiena e sistema Easy 2 Wear con una leva superiore di bloccaggio/sgancio rapido e una cinghia per micro regolazione. Il nuovo meccanismo brevettato Ski/Walk "sistema di chiusura SWING-LOCK" protegge le parti meccaniche dall'usura e dagli urti e assicura una chiusura rapida e sicura dello stivale. LA SPORTIVA Scarpone da Sci Alpinismo Skorpius CR Uomo, Black-Yellow, 28.5 da € 600,23 Vedi l'offerta Gli scarponi da sci alpinismo TLT Speedfit di DYNAFIT sono stati appositamente concepiti per escursioni fuori pista. Questo modello è caratterizzato da leggerezza e comfort ad alte prestazioni in combinazione con resistenza, efficienza e stabilità. Grazie al sistema di chiusura Ultra Lock 2.0, si può regolare una sola fibbia - aprire e chiudere – risparmiando così tempo e impugnature durante l'uso. La morbida linguetta Pebax offre più spazio di manovra in avanti e garantisce libertà di movimento, per una salita veloce e dinamica. DYNAFIT - Scarponi da sci da uomo TLT Speedfit 2019 da € 333,90 Vedi l'offerta