Scarpe Trail: Migliori Modelli da acquistare online

Trail running: di cosa si tratta Il trail running è un particolare tipo di corsa che viene praticata su sentieri sterrati ed impervi. A differenza del running tradizionale, che avviene su terreni asfaltati, il trail running può essere praticato anche sui sentieri di montagna e richiede per questo un ottimo allenamento oltre che un'adeguata preparazione fisica. Quello della corsa nella natura o "offroad" è uno sport molto completo che punta a far lavorare non solo i muscoli delle gambe ma anche la parte superiore del corpo poiché, per mantenere l'equilibrio, si sfrutta la forza delle braccia. A tutto questo si aggiungono i benefici che riguardano la dimensione psicologica: correre nella natura può infatti avere effetti positivi anche sulla psiche, aiutando a ritrovare l'armonia con se stessi e a liberare la mente dai pensieri. Oltre a un'adeguata preparazione fisica, il trail running richiede anche un abbigliamento specifico, a partire, naturalmente dalle calzature da indossare.

Scarpe da trail running: perché è importante scegliere quelle giuste Come dicevamo, per praticare il trail running servono in primis della calzature adeguate. Durante questo tipo di corsa su sentieri sterrati e impervi, infatti, le scarpe svolgono un ruolo fondamentale perché devono assecondare i movimenti ma allo stesso tempo proteggere i piedi da eventuali ostacoli incontrati sul cammino. Come scegliere dunque le calzature adatte? La prima caratteristica a cui badare è che si tratti di scarpe aerodinamiche, e dunque leggere e pensate per non ostacolare la corsa. Trattandosi di calzature da indossare su sentieri spesso impervi - tra sassi, fango ed erba - meglio poi puntare su modelli realizzati con materiali resistenti e duraturi, oltre che impermeabili. Attenzione anche alla suola che è fondamentale perché deve ammortizzare l'impatto del piede con il terreno e allo stesso tempo assicurare una buona aderenza al suolo per evitare scivolate. Per orientarsi al meglio nella scelta, abbiamo selezionato i 10 migliori modelli di scarpe da trail in vendita su Amazon. Eccoli!

Salomon SPEEDCROSS 4 GTX W Tra le scarpe da trail running più apprezzate su Amazon ci sono senza dubbio le Speedcross 4 GTX W di Salomon. Pensate per essere indossate su terreni tecnici, vantano una protezione impermeabile GORE TEX oltre al sistema di lacci Quicklace che permette di allacciarle senza fare nodi e dunque senza fatica. Il sistema Sensifit, inoltre, permette alle scarpe di adattarsi perfettamente alla forma del piede garantendo una vestibilità precisa e sicura. Tra i vantaggi anche la suola aderente Wet Traction Contagrip, realizzata in gomma sottile che assicura una buona trazione e resistenza anche sulle superfici umide. Salomon Speedcross 4 GTX, Scarpe da Trail Running Donna, Blu (Bluebird/Icy Morn/Ebony), 38 EU da € 96,00 € 102,97 -7% Vedi l'offerta

ASICS Gel-Venture 5 Per correre in montagna o su sentieri sterrati, un altro modello di calzature molto apprezzato su Amazon sono le GEL-Venture 5 di Asics. La loro caratteristica tecnica principale è la tecnologia di ammortizzazione gel sulla parte posteriore del piede che le rendono ideali per correre su una vasta gamma di terreni. A questo si unisce una suola in gomma resistente e il materaile esterno ad altra traspirabilità. Il modello di Asics è disponibile in numerose varianti di colore, dal 40 al 49. ASICS Men's Gel-Venture 5 Trail Runner, Dark Steel/Black/Neon Lime, 11 M US da € 104,46 Vedi l'offerta

SALOMON XA PRO 3D V8 Anche questo modello Salomon è perfetto per praticare trail running. Le XA PRO 3D V8 sono infatti pensate per allenarsi su qualsiasi tipo di terreno, garantendo la massima stabilità. Super leggere (pesano solo 340 g), dispongono di intersuola ammortizzata e soletta Ortholite per assicurare la massima comodità durante la corsa. A questo si aggiunge il sistema Quicklace per allacciarle in modo veloce e sicuro, e la suola Contagrip premium che garantisce la massima aderenza e robustezza anche su terreno bagnato. SALOMON XA PRO 3D V8, Scarpe da Trail Running Uomo, Nero (Black/Black/Black), 42 EU da € 94,50 € 129,95 -27% Vedi l'offerta

New Balance 410v6 Trail Per chi cerca delle calzature più economiche ma comunque funzionali e adatte alla corsa offroad, un ottimo modello può essere quello di New Balance. Ideali per qualsiasi tipo di sentiero, le scarpe da trail running New Balance 410vL6 dispongono di tomaia traspirante e suola in gomma AT. La tomaia in mesh sintetico avvolge il piede offrendo una calzata sicura ma consentendo allo stesso tempo all'aria di fluire, limitando l'accumulo di calore e regolando la temperatura interna. La suola AT in gomma è pensata invece per offrire un'aderenza e una trazione ottimale anche quando si percorrono sentieri impervi. New Balance 410v6 Trail, Scarpe da Corsa Donna, Black, 42.5 EU da € 49,75 € 70,00 -29% Vedi l'offerta