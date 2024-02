Sbiancamento Denti: professionale o a casa? Quanto costa?

Per riportare il colore dei denti al bianco e alla luminosità di un tempo, è possibile scegliere tra diverse tipologie di trattamenti sbiancanti, rapidi e non invasivi.

La colpa, in molti casi, è da attribuirsi a caratteristiche genetiche sfavorevoli , al fumo , al passare del tempo e all'assunzione di cibi o bevande particolari, come caffè, liquirizia , tè e coloranti artificiali .

Lo sbiancamento denti è un trattamento estetico molto richiesto ; come tale ha assunto, ormai, una notevole rilevanza sia in ambito domestico che in quello professionale .

A questo proposito, si ricorda che tali discromie possono essere superficiali (come quelle causate dall'eccessivo consumo di caffè o dal tabacco), oppure più o meno profonde (come quelle causate dall'assunzione di alcuni tipi di farmaci).

In generale, comunque, i denti possono essere resi più bianchi in due modi:

Come anticipato, esistono diversi trattamenti per sbiancare i denti .

Sbiancamento Professionale

Come accennato, lo sbiancamento professionale si svolge in ambulatori dentistici o, comunque, presso centri specializzati, direttamente dall'odontoiatra o, eventualmente, dall'igienista dentale.

Quando si parla di sbiancamento professionale, ci si riferisce al cosiddetto bleaching, ossia allo sbiancamento effettuato alla poltrona mediante l'uso di agenti chimici sbiancanti che possono essere attivati o meno da eventuali sorgenti luminose (come avviene, ad esempio, nello sbiancamento con laser).

Naturalmente, lo sbiancamento professionale risulta essere più efficace di quello domiciliare in termini di velocità e grado di sbiancamento ottenuto.

Detartrasi e Pulizia dei Denti

Prima di procedere con qualsivoglia metodica di sbiancamento, è necessario eseguire un'accurata pulizia dentale (o detartrasi, che dir si voglia), allo scopo di rimuovere tartaro, placca ed eventuali pigmentazioni esterne.

Una delle tecniche maggiormente impiegate per la pulizia dei denti è l'air polishing, che prevede l'uso di un getto di aria, acqua e bicarbonato di sodio, erogato da uno specifico strumento direttamente sulla superficie dentale.

Solo dopo aver eseguito la detartrasi, è possibile procedere con il vero e proprio sbiancamento.

Per maggiori informazioni:

Bleaching

Shutterstock

Ricordando l'importanza di una detartrasi periodica prima di ogni trattamento di sbiancamento, ogni 6-12 mesi a seconda delle proprie necessità, è possibile rivolgersi al dentista per effettuare un trattamento sbiancante di odontoiatria cosmetica professionale (bleaching).

Noto anche sbiancamento dei denti alla poltrona, il bleaching è la tecnica professionale maggiormente utilizzata e si esegue direttamente nello studio dentistico. Questa procedura sfrutta l'azione di agenti sbiancanti chimici ad alta concentrazione , usati spesso anche in combinazione con specifiche lampade, che ne favoriscono l'azione in profondità.

I mezzi sbiancanti più diffusi in ambito professionale sono sostanze in gel a base di perossido di idrogeno al 38% e sostanze in gel a base di perossido di carbammide al 45%.

Per quanto concerne le sostanze in gel a base di perossido di idrogeno, il dentista le applica direttamente sulla superficie dentale e necessita di 2-4 applicazioni da 15 minuti ciascuna che possono essere effettuate in una o più sedute.

Per quanto riguarda invece le sostanze in gel a base di carbammide, il dentista le applica a contatto con i denti mediante l'ausilio di apposite mascherine personalizzate che devono essere lasciate in posa per 30 minuti.

In alcuni casi, l'azione degli agenti sbiancanti può essere potenziata attraverso l'uso di sorgenti luminose: è questo l'esempio dello sbiancamento denti con il laser. Questo particolare tipo di trattamento prevede l'uso di perossido d'idrogeno ad alte concentrazioni che - una volta applicato sulla superficie dentale - viene irradiato con un laser ad una lunghezza d'onda ben precisa. Il gel di perossido d'idrogeno viene così attivato dal calore generato dall'irradiazione e rilascia radicali liberi che sono in grado di penetrare nella struttura del dente. In questo modo, all'interno del dente si innescano reazioni di ossidoriduzione che scompongono le molecole delle macchie in composti più piccoli, incolori e facilmente eliminabili (per maggiori informazioni: Sbiancamento dei Denti con il Laser).

Dopo la seduta, è importante evitare per almeno 24 ore il fumo e l'assunzione di cibi e bevande coloranti.

Risultati ed effetti indesiderati

L'intensità dello sbiancamento dipende dalla concentrazione del principio attivo e dal suo tempo di posa sui denti.

In ogni caso, compatibilmente con l'esperienza del dentista, un intervento professionale garantisce il miglior risultato possibile, minimizzando effetti indesiderati come eccessiva sensibilità termica ed irritazione gengivale. Questi disturbi vengono prevenuti alla radice proteggendo le gengive, la lingua e le labbra con presidi utili anche per aumentare il comfort della seduta (generalmente si impiegano prodotti contenenti nitrato di potassio e fluoro). Leggere gengiviti tendono comunque a presentarsi al termine del trattamento, salvo poi regredire spontaneamente nelle 24-48 ore successive.

La presenza di carie, tartaro o gengiviti impone una preventiva risoluzione del problema. L'intervento, inoltre, è sconsigliato ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni e alle donne in gravidanza o in periodo di allattamento.

Bleaching di denti non vitali

Per quanto riguarda lo sbiancamento dei denti non vitali, la procedura è totalmente diversa da quanto finora descritto. In questi casi, infatti, il dentista utilizza perossido d'idrogeno al 35% che inserisce direttamente all'interno del dente che si vuole sbiancare.

Dopodiché, effettua un'otturazione provvisoria e il paziente può essere mandato a casa. Trascorsi due o tre giorni, il paziente deve recarsi nuovamente in ambulatorio, dove l'odontoiatra verificherà il grado di sbiancamento ottenuto e valuterà la necessità di effettuare o meno un'ulteriore applicazione.

Costo Sbiancamento Denti

La seduta di bleaching con agenti sbiancanti potenziati da fonti luminose può variare dai 40 ai 60 minuti ed il costo, indicativamente, dai 300 ai 600 €.