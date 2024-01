La sauna vera e propria è nata in Finlandia, dove veniva praticata già nel 1100, ma si crede abbia origini ancora più antiche in svariati Paesi del mondo.

Al termine della seduta ci si immerge in una vasca piena di acqua fredda per 30 secondi, in alternativa è possibile utilizzare una doccia. E' poi possibile ripetere il percorso.

Consigli, controindicazioni ed effetti collaterali della sauna

E' consigliabile non entrare mai in cabina a stomaco pieno o dopo aver bevuto caffè o altre bevande eccitanti (the, coca cola ecc.), perché queste causano un aumento del battito cardiaco.

La sauna è controindicata nel caso di patologie cardiache, malattie cutanee o veneree, in presenza di ferite non ancora rimarginate, epilessia etc.

E' da evitare in caso di ipertensione, in presenza di disturbi cardio-circolatori, durante stati febbrili, in caso di fenomeni infiammatori cutanei, in gravidanza e durante il ciclo mestruale.

al termine della seduta per riabituare il fisico alla temperatura ambiente è bene indossare un accappatoio ed asciugare il sudore con un asciugamano.

Inoltre, la vasodilatazione provoca una diminuzione della pressione arteriosa. E' pertanto opportuno alzarsi in piedi lentamente e una volta usciti sdraiarsi per qualche minuto sopra un lettino.

Infine è consigliabile reintegrare i sali minerali persi con il sudore assumendo bevande, succhi di frutta e verdura.