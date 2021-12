Alcune regole per migliorare la salute dei capelli

Lavaggio Innanzitutto è opportuno ricordare che temperature eccessive, sia durante il lavaggio che durante l'asciugatura, possono danneggiare il capello. E' dunque utile servirsi dell'apposito diffusore da applicare sul phon e tenere il getto di aria calda ad una distanza dai capelli non inferiore ai 25 centimetri. Shutterstock La scelta dello shampoo, così come la frequenza dei lavaggi, andrebbe effettuata in base alle caratteristiche del capello e del cuoio capelluto. Rivolgersi ad un tricologo è molto importante perché questa figura può consigliare i prodotti più adatti in base alle diverse tipologie di capello. Al termine del lavaggio è consigliabile tamponare i capelli con un asciugamano.

Taglio Contrariamente a quanto molti credono, il taglio dei capelli non li rende più forti o sani. Le cellule germinative deputate alla crescita del capello si trovano infatti nella parte profonda della cute, mentre la parte esterna, visibile, chiamata fusto, non ha nessuna capacità proliferativa. Il capello non dev'essere paragonato ad una pianta che necessita di potature periodiche dalle quali trae beneficio. Tuttavia un taglio molto corto può apportare indirettamente alcuni benefici al capello in quanto aumenta la traspirazione del cuoio capelluto, facilita la spazzolatura, il lavaggio e l'assorbimento di lozioni specifiche.