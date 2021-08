Zoonosi: Cosa Sono? Come e Perché Avviene il Salto di Specie?

Cosa Sono Che Cosa Sono le Zoonosi? Le zoonosi sono malattie e/o infezioni che vengono trasmesse dagli animali all'uomo. Shutterstock Il contagio può avvenire direttamente o indirettamente, ad esempio, con il contatto con animali infetti, mediante vettori biologici (zanzare, flebotomi, zecche ecc.) o attraverso il consumo di alimenti contaminati da microrganismi o dalle loro tossine (tossinfezioni). La tipologia di patogeni (o agenti zoonotici) che possono essere trasmessi tra gli animali e l'uomo, include: batteri, parassiti, funghi, virus e altre entità biologiche capaci da dare origine a zoonosi (es. prioni). Nell'uomo, queste malattie infettive possono dare origine a quadri clinici di diversa gravità. Secondo l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), sono oltre 200 le malattie zoonotiche conosciute e le ricerche condotte indicano che 6 casi di malattia infettiva su 10 segnalate ogni anno hanno origine zoonotica, ossia vengono trasmesse da animali. Esempi di Malattie Umane Trasmesse da Animali Le zoonosi sono un fenomeno naturale col quale la specie umana convive da millenni: nell'insieme, costituiscono un gruppo eterogeneo di malattie e infezioni, alcune delle quali sono relativamente benigne, mentre altre sono piuttosto dannose, se non addirittura letali. Esempi di zoonosi, solo per citarne alcune, sono: Rabbia, malattia di Lyme, Leptospirosi, Antrace, SARS, MERS, Chikungunya, Toxoplasmosi, Giardiasi, Brucellosi, Salmonellosi e alcune febbri emorragiche virali, come Dengue, Marburg ed Ebola. Quanto Sono Diffuse? Secondo il National Institutes of Health, le zoonosi rappresentano il 60% delle malattie infettive conosciute. Si stima che le zoonosi siano la causa di 2,5 miliardi di casi di malattia e di 2,7 milioni di morti ogni anno, a livello mondiale. Quante Malattie Emergenti sono Zoonosi? Circa il 75% delle malattie infettive nuove o emergenti, cioè che hanno colpito l'uomo negli ultimi 10 anni (come la malattia del Nilo occidentale), è stato trasmesso da animali o da prodotti di origine animale. Glossario Zoonosi: qualsiasi malattia e/o infezione che possa essere trasmessa naturalmente, direttamente o indirettamente, tra gli animali e l'uomo; Agente patogeno: virus, batterio, micete, parassita (protozoo o metazoo) o prione, in grado di infettare un ospite, moltiplicarsi, trasmettersi ad altri animali, completare il suo ciclo vitale e mantenersi in natura; Ospite: animale vertebrato o invertebrato, recettivo all'agente e quindi in grado di contribuire al completamento del suo ciclo vitale; Serbatoio o reservoir: è la specie che assicura il mantenimento dell'infezione in natura e costituisce la riserva naturale dell'agente; Veicolo: supporto o mezzo fisico che funge da tramite per il passaggio dell'agente da un ospite a un altro; Vettore: animali (soprattutto insetti e artropodi) in grado di trasmettere agenti patogeni da un ospite vertebrato all'altro. Può essere passivo quando trasporta un agente meccanicamente, senza esserne infettato, oppure attivo, cioè indispensabile per la moltiplicazione e la trasmissione dell'infezione.

Come Si Trasmettono Le zoonosi possono essere trasmesse direttamente o indirettamente dagli animali all'uomo in molti modi. La sorgente d'infezione può essere rappresentata da animali malati o portatori. Come avviene il Contagio? Le vie di trasmissione delle zoonosi all'uomo sono molteplici e specifiche per ciascun agente zoonotico. In linea generale, l'uomo può contagiarsi, anche solo occasionalmente, in seguito a: Contatto diretto con animali infetti o portatori dell'infezione (ad esempio tramite morsi e graffi di animali malati, punture di insetti) oppure Contatto indiretto con materiali contaminati dagli stessi, che fungono da veicoli (saliva, feci, urina, sangue e altri liquidi corporei). Numerose malattie zoonotiche, inoltre, sono trasmesse da organismi vettori che trasportano gli agenti infettivi (batteri e relative tossine, miceti, virus e parassiti) dagli animali all'uomo. Non sempre gli animali sono la diretta fonte d'infezione; i patogeni possono essere trasmessi all'uomo anche attraverso la contaminazione di: Ambiente (acqua, aria, suolo, oggetti vari);

(acqua, aria, suolo, oggetti vari); Alimenti (soprattutto consumo di carni poco cotte, uova, latte non pastorizzato e prodotti caseari);

(soprattutto consumo di carni poco cotte, uova, latte non pastorizzato e prodotti caseari); Acqua potabile. Alcune zoonosi viaggiano da una specie ospite selvatica ad animali domestici, per esempio dai pipistrelli ai maiali d'allevamento. L'uomo può contrarre il virus allevando i maiali e mangiandoli. Un Esempio: Origine dell’Ebola Sulla base delle evidenze disponibili, il pipistrello della frutta è il considerato il serbatoio naturale del patogeno responsabile dell'ebola, oltre a fungere insieme alle scimmie da vettori in natura. I pipistrelli della frutta, meglio conosciuti come volpi volanti, sono grossi chirotteri che abitano le foreste fluviali. Sono note almeno tre specie di pipistrelli portatrici sane del virus (Ebola in questo animale non causa nessun sintomo): il pipistrello dalla testa a martello (Hypsignathus monstrosus), il pipistrello della frutta dalle spalline di Franquet (Epomops franqueti) e il pipistrello della frutta dal collare (Myonycteris torquata). Shutterstock Come è passata l'infezione dagli animali all'uomo? Per la popolazione dell'Africa occidentale, reduci da anni di guerre civili, i pipistrelli rappresentano una fonte di nutrimento. Non solo. Le compagnie occidentali e cinesi penetrate nella giungla per il disboscamento e la ricerca di fonti di minerali hanno incrementato la pratica del "bush-meat", cioè il commercio e il consumo di carne ricavata da animali selvatici. Gli uomini, quindi, mangiando antilopi o scimpanzé contagiati dai pipistrelli (ospiti intermedi), possono contrarre il virus dell'Ebola e diffondere l'infezione. Per approfondire, leggi l'articolo dedicato alla Malattia: Ebola

Ruolo dei Vettori Zoonosi: Che Cosa S'Intende per Vettori? I vettori sono organismi in grado di trasmettere dei patogeni da un animale infetto all'uomo o ad un altro animale. Shutterstock Nella maggior parte dei casi, sono coinvolti artropodi come zanzare, flebotomi (pappataci), zecche, pulci, cimici triatomine e mosche. Molti di questi vettori sono insetti ematofagi, ossia ingeriscono microrganismi responsabili di malattie quando si nutrono del sangue di un animale o uomo infetto, quindi lo inoculano in un nuovo ospite e al pasto ematico successivo. Tra le malattie trasmesse da vettori rientrano: Malattia di Lyme;

Tripanosomiasi africana;

Schistosomiasi;

Malattia di Chagas;

Chikungunya;

Infezione da virus West Nile;

Febbre gialla;

Malaria;

Dengue;

Leishmaniosi;

Encefalite giapponese;

Oncocercosi. Per lo più si tratta di malattie endemiche delle aree tropicali e sub-tropicali, ma alcune sono emergenti o stabilmente presenti anche nei Paesi a clima temperato.

Salto di Specie (Spillover) e Hotspot Cosa Significa Salto di Specie Quando un agente patogeno riesce ad evolvere, diventando così in grado di infettare, riprodursi e trasmettersi direttamente dall'animale all'uomo, si parla di salto di specie (in inglese: spillover). Il salto di specie è un fenomeno naturale che si può verificare, in genere, a seguito di un contatto prolungato tra l'uomo e l'animale portatore del patogeno originale, se quest'ultimo è capace di adattarsi al nuovo ospite. Spillover: Quando Si Verifica Consideriamo i virus, i patogeni più comuni nelle zoonosi: grazie alla loro capacità di cambiare per adattarsi all'ospite (tramite mutazioni del materiale genico, che fornisce istruzioni su come assemblare copie del virus stesso, o altre modificazioni), possono acquisire nuove capacità. Per esempio, i virus possono produrre nuove versioni delle proteine del capside per infettare le cellule umane: una volta espresse sulla superficie virale, queste sono in grado di riconoscere, penetrare e replicare efficacemente in esse. Il tasso di mutazione è più elevato nei virus a RNA, come i Coronavirus. Alcuni ceppi virali, poi, mutano casualmente, quindi possono servire diversi "tentativi di salto" prima di riuscire ad infettare le cellule umane. A tal proposito, va osservato che un'esposizione animale-uomo più prolungata e ravvicinata aumenta statisticamente le probabilità che un ceppo muti casualmente e in modo efficace a determinare infezione nell'uomo. Fattori Umani Favorenti lo Spillover Nel creare il terreno favorevole allo spillover, quando un patogeno passa da una specie a un'altra, giocano un ruolo: Crescente globalizzazione;

Alterazioni degli ecosistemi e interruzione della continuità degli habitat (tra cui urbanizzazione, creazione di nuovi allevamenti intensivi, deforestazione intensiva ecc.);

Coabitazione ravvicinata e forzata con l'uomo e con gli animali addomesticati (polli, suini, bovini);

Cambiamenti climatici: sono favorevoli alla proliferazione di insetti e altri organismi vettori di agenti patogeni;

Inquinamento atmosferico: rende le persone mediamente più vulnerabili alle infezioni respiratorie, nel caso di zoonosi che si propagano tramite via aerea. Hotspot: Significato e Ruolo Gli hotspot sono i pericolosi punti caldi in cui si sviluppano condizioni favorevoli per la trasmissione dei patogeni dagli animali selvatici all'uomo. Questi sono generalmente localizzati in regioni del nostro Pianeta che presentano specifiche caratteristiche ambientali, ecologiche e socio-economiche.

Pandemia Zoonotica Quando una Zoonosi diventa Pandemica? Molte zoonosi sono sfociate in vere e proprie pandemie che hanno segnato e influenzato la storia umana. La più recente è stata quella determinata dal Coronavirus responsabile di COVID-19, ma possiamo ricordare anche altre epidemie e pandemie che hanno avuto origine da agenti eziologici propri degli animali come l'ebola e la peste. Sulla base di quanto anticipato nei precedenti paragrafi, una zoonosi diventa pandemica quando coesistono tre fattori: Il patogeno responsabile deve essere in grado di infettare le cellule umane; Deve esserci esposizione/contatto tra esseri umani e altri animali; Una volta effettuato il cosiddetto salto di specie, il virus deve essere trasmissibile tra esseri umani. La possibilità che il patogeno possa mutare potrebbe tradursi in una maggiore trasmissibilità interumana. Consulta anche Pandemia: Cosa Significa? Come si passa da Epidemia a Pandemia?