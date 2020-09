Zone Erogene: Quali Sono e Come Trovarle

Cosa Sono

Le zone erogene sono aree del corpo altamente sensibili che, quando vengono stimolate, possono contribuire all'eccitamento sessuale e, talvolta, possono concorrere al raggiungimento dell'orgasmo.

Cosa Sono le Zone Erogene?

Una zona erogena è un'area del corpo umano - come il collo, i capezzoli e l'ombelico - dotata di una spiccata sensibilità, la cui stimolazione esterna è correlata ad una risposta sessuale.

Le zone erogene variano da individuo a individuo, sia per quanto riguarda la localizzazione, che per i livelli di sensibilità e piacere che possono indurre quando vengono sollecitati: in sintesi, ciò che può essere eccitante per una persona potrebbe non esserlo per un'altra.

Anticipiamo brevemente che la reattività delle zone erogene dipende fondamentalmente dalla grande quantità di recettori sensitivi presenti a livello di pelle e mucose, così pure delle terminazioni nervose situate nella profondità di tessuti muscolari e connettivali.

Pur essendo in gran parte del tutto soggettive, sono state riconosciute quali "aree del piacere" comuni la zona orale e quella anale (perineo incluso), il seno e l'area uro-genitale. Le zone erogene più comuni includono il capezzolo e l'areola, il clitoride, il punto G, il pene e l'ano. Altre aree rilevanti per la loro sensibilità sono labbra, collo, cuoio capelluto, orecchie, interno coscia, addome e piedi.

Cosa Significa Zona Erogena? Il termine di "erogena" deriva dal greco érōs "amore" e -genes "nato", quindi letteralmente significa "che genera amore" e si riferisce alla proprietà della zona in questione di procurare piacere sessuale.

Come Funzionano

Le zone erogene sono localizzate in diverse parti dell'organismo e risultano dotate di un'elevata sensibilità alle stimolazioni fisiche dirette, come sfioramenti e pressioni continue e/o intermittenti.

Dalle zone erogene si può generare una piacevole reazione sessuale sotto forma di rilassamento o di eccitazione. La loro stimolazione può dare, inoltre, origine a fantasie e pensieri erotici (nota: ricordiamo quest'ultimi essere componenti della stimolazione soggettiva o mentale del modello di risposta sessuale di Masters e Johnson; per saperne di più, invitiamo alla lettura di quest'articolo).

Va segnalato, però, che il piacere percepito in seguito alla loro sollecitazione è molto soggettivo, cioè può variare da soggetto a soggetto e in base alle specifiche circostanze (stato d'animo dei partnes, capacità di rilassarsi, tipo di stimolazione ecc.).

Zone Erogene nel Ciclo di Risposta Sessuale

Anche quando stimolate in modo indipendente rispetto ad altre parti dell'apparato genitale femminile o maschile, le zone erogene sono in grado di innescare la fase di eccitamento del ciclo di risposta sessuale (per saperne di più consulta: orgasmo), mantenere la libido e provocare un piacere intenso. Per alcune persone, le zone ad elevata sensibilità erogena possono concorrere al raggiungimento dell'orgasmo e, in qualche caso, possono evocarlo.

Perché Alcune Aree sono Più Erogene di Altre? La sensibilità di ciascuna parte del corpo dipende in gran parte dalla densità e dalla tipologia di terminazioni nervose situate in quella regione. Ad esempio, i genitali maschili e femminili subiscono una vasocongestione, che aumenta la quantità di sangue che scorre in queste regioni, rendendole altamente sensibili quando vengono eccitate. Altre aree come l'avambraccio, la testa e l'addome hanno meno terminazioni nervose, ma possono anche essere potenziali zone erogene per alcuni, specialmente se toccate leggermente e dolcemente durante i preliminari.

Zone Erogene e Teoria della Mappa Cerebrale

Le zone erogene hanno proprietà di risposta paradossali, in quanto producono una reazione sessuale nonostante siano sollecitate parti del corpo distanti dai genitali.

Nel tempo, la comunità scientifica ha cercato di rispondere al seguente quesito: perché ci sono alcune aree del nostro corpo che, se toccate delicatamente, innescano l'eccitamento, mentre altre parti del corpo adiacenti no? Ad esempio, una donna può eccitarsi nel farsi accarezzare il collo o il lobo dell'orecchio, ma non la guancia o la fronte.

Un'interessante teoria proposta dal neurologo Vilayanur S. Ramachandran (figura di spicco nel campo delle neuroscienze) alla fine degli anni '90 sostiene che la distribuzione delle zone erogene rispecchi la disposizione di queste parti del corpo nella corteccia somatosensoriale o area sensitiva primaria (nota anche come area S1). Più nel dettaglio, l'ipotesi era che le zone erogene si trovassero accanto alle aree genitali in una delle numerose "mappe" del corpo a livello cerebrale e che toccarne una parte causasse una "perdita" di sensazioni nelle sezioni vicine della mappa. Ad esempio, nella mappa della corteccia somatosensoriale primaria, i piedi si trova accanto ai genitali e, per questo motivo, possono essere evocare una sensazione erogena.

Un team di ricerca guidato dal neuropsicologo Oliver Turnbull della Bangor University's School of Psychology ha deciso di condurre un'indagine sistematica per confermare o meno il ruolo della corteccia somatosensoriale primaria nella reattività delle zone erogene, rivelando alcune statistiche interessanti su ciò che uomini e donne percepiscono come tali.

Innanzitutto, i risultati della loro analisi non supportavano l'ipotesi di Ramachandran secondo cui S1 era responsabile delle sensazioni erogene per i seguenti motivi:

Per la maggior parte dei partecipanti del test sperimentale, i piedi – una delle zone prese a riferimento – non risultavano così sensibili al tatto, dimostrando sorprendentemente un basso livello erogeno;

La stimolazione corticale diretta di S1 (metodica usata in neurochirurgia) non sembrava produrre una sensazione erogena.

Sulla base di queste evidenze e sulla considerazione che diverse sono le regioni del cervello responsabili dell'elaborazione del tatto, lo studio del professor Turnbull evidenzia che la corteccia somatosensoriale primaria non è l'area del cervello più probabile per l'elaborazione dello stimolo erogeno. Le origini della distribuzione erogena potrebbero derivare, quindi, da una mappa neurale situata altrove. Ad essere implicata sarebbe, in particolare, ​​una parte del cervello più antica e più basilare di S1, nota come insula; in una fase iniziale del nostro sviluppo, quest'area è "cablata" in tutti noi ed è responsabile sia delle emozioni, che della ricezione della sensazione tattile.

La percezione o meno di uno stimolo erogeno (come nell'esempio dei piedi) sarebbe motivato, invece, da una "perdita di connessione" tra parti adiacenti della mappa cerebrale. Inoltre, è stato osservato che le caratteristiche demografiche (età, sesso), l'esperienza individuale e le differenze culturali non sembrano essere variabili determinanti sostanziali. Lo studio ha rivelato, infine, che: