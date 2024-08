Quanto zinco per il raffreddore? Funziona?

La ricerca sull'effetto dello zinco nei confronti del raffreddore è iniziata nel 1984 e continua tutt'oggi. Le differenze nei risultati sperimentali, che analizzeremo in seguito, potrebbero essere dovute in parte alle differenze nei costituenti delle pastiglie.

Questi hanno un effetto diverso a seconda dell'obbiettivo terapeutico. Per il trattamento del raffreddore, lo zinco – o meglio i suoi derivati ionici – viene somministrato in pastiglie da succhiare e sciogliere nel cavo orale .

Lo zinco è noto da molti anni per il suo effetto antivirale nei confronti del rinovirus – virus del raffreddore – riscontrato soprattutto in laboratorio.

Lo zinco è un minerale indispensabile per la salute umana molto utilizzato anche a scopo terapeutico, ad esempio per la cura del raffreddore comune.

Tuttavia, a causa della mancanza di dati, non vi sono prove sufficienti per determinare se l'uso preventivo di integratori a base di zinco possa ridurre la probabilità di contrarre il raffreddore comune. Inoltre, gli effetti del supplemento di zinco sulla durata e sulla gravità dei sintomi del raffreddore nei soggetti con AIDS / HIV o malattia cronica non sono noti, a causa della mancanza di studi altamente specifici.

La meta-analisi del 2017 ha confrontato le pastiglie di zinco-acetato ad alte dosi ( > 75 mg / die di zinco elementare) con pastiglie di gluconato di zinco e non ha rilevato alcuna differenza nell'efficacia. Inoltre, non si sono evidenziate prove significative che dosi di zinco > 100 mg / die siano più efficaci di quelle pari a 80-92 mg / die.

Una meta-analisi del 2015 non ha rilevato differenze sui sintomi dei pazienti affetti da raffreddore comune trattati con zinco di tipo acetato. Sebbene queste "caramelle" funzionino incrementando la concentrazione di zinco nel cavo orale, continuando ad aumentare la concentrazione non avverrebbe un miglioramento proporzionale dell'efficacia. In generale, in questo studio, la durata della secrezione nasale è stata ridotta del 34%, la congestione nasale del 37%, gli starnuti del 22%, l'irritazione della gola del 33%, il mal di gola del 18%, la raucedine del 43% e la tosse del 46%. Le pastiglie di zinco hanno ridotto del 54% la durata del dolore muscolare , ma non vi è stato alcun effetto significativo sulla durata del mal di testa e della febbre .

Quando non prendere lo zinco?

In alcuni studi le pastiglie di zinco per il raffreddore hanno causato effetti avversi di tipo acuto, come il gusto sgradevole, ma nessuno degli approfondimenti ha riportato danni a lungo termine. Inoltre, molti degli effetti avversi, in particolare per quanto riguarda il gusto, possono essere causati dalla composizione specifica delle caramelle da succhiare – vedi eccipienti – e probabilmente non riflettono l'impatto degli ioni di zinco in esse contenuti. Ad esempio, il gluconato di zinco con destrosio (glucosio) peggiora dal punto di vista gustativo solo dopo alcune settimane dalla fabbricazione; quelle a base di acetato di zinco diidrato invece, in miscela con destrosio 1:100, non dovrebbero avere questa complicazione. I test svolti sugli effetti collaterali dell'acetato di zinco - dose giornaliera di 92 mg di minerale - non hanno evidenziato differenze significative col placebo.

Si sono verificati diversi casi di persone che, usando spray nasali a base di zinco, hanno sofferto di perdita dell'olfatto. Nel 2009 la "US Food and Drug Administration" ha specificato che le persone non dovrebbero usare spray nasali contenenti zinco.