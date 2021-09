Zika Virus - Malattia da Virus Zika (ZIKV)

Per questi motivi e per il potenziale di diffusione del virus in tutte le aree dove sono presenti zanzare Aedes, Zika è sottoposto ad attenta sorveglianza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e controllo della malattia mediante le azioni delineate nello Zika Strategic Response Framework.

Il virus è stato isolato per la prima volta nel 1947 nella foresta Zika, vicino al lago Victoria, in Uganda (Africa).

Cause e Trasmissione

Come si può contrarre l’infezione da Zika virus?

L'infezione nell'uomo viene trasmessa prevalentemente con la puntura delle zanzare del genere Aedes (A. aegypti e A. albopictus), pur essendo possibile un contagio diretto attraverso emoderivati o per via sessuale.

Il virus è stato riscontrato anche nella placenta e nel liquido amniotico di donne gravide, quindi può verificarsi un contagio materno-fetale.

Dove è diffuso il virus Zika?

Il virus Zika è presente soprattutto nelle regioni tropicali e sub-tropicali di Americhe, Africa, Asia meridionale e Pacifico occidentale. In queste zone, il Zika virus ha dato origine da piccoli e sporadici focolai a vere e proprie epidemie, come quella esplosa in Brasile (2015-2016), per la quale l'OMS ha dichiarato lo stato di emergenza di sanità pubblica internazionale, in concomitanza con il riscontro di un forte aumento nel numero di casi sospetti di microcefalia nei neonati.

Il rischio più alto di contrarre la febbre di Zika è nei Paesi dove sono in corso delle epidemie di Zika: dal 2015, sono state registrate nel Centro e Sud America, inclusi Caraibi e Isole del Pacifico.

Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) pubblica regolarmente le informazioni aggiornate riguardanti le epidemie e le precauzioni in caso di viaggi in zone endemiche, così come i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pubblicano delle travel alerts (allerte per i viaggiatori).

Il pericolo di una maggiore diffusione dell'infezione non può essere escluso per il futuro: le zanzare sono sempre più presenti anche alle nostre latitudini a causa del surriscaldamento del clima, che crea condizioni favorevoli al loro insediamento. In Italia, il vettore potenzialmente più competente è Aedes albopictus, meglio conosciuta come "zanzara tigre".