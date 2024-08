Cos'è la zanzara tigre? Nota scientificamente come Aedes albopictus, la zanzara tigre è una specie di zanzara sempre più invasiva, originaria dell'area Tropicale e Subtropicale del Sud-Est Asiatico, caratterizzata da peculiari striature bianche sul corpo nero e sulle zampe nere, e responsabile di punture più fastidiose rispetto alle normali zanzare presenti da più tempo in Italia. Classificazione scientifica della zanzara tigre Regno: Animale

Phylum: Artropodi

Classe: Insetti

Ordine: Ditteri

Famiglia: Culicide

Genere: Aedes

Specie: Aedes albopictus

Come si svolge il ciclo vitale? Come le altre specie di zanzare, anche la zanzara tigre presenta un ciclo vitale a fasi, che include: Deposizione delle uova da parte della femmina adulta . Le uova hanno bisogno di acqua per accrescersi e passare alla fase successiva, pertanto la deposizione ha luogo in contenitori di acqua stagnante, come per esempio, i sottovasi dei fiori, le ciotole in cui si abbeverano gli animali, i tombini, gli innaffiatoi da giardino e i secchi;

. Le uova hanno bisogno di acqua per accrescersi e passare alla fase successiva, pertanto la deposizione ha luogo in contenitori di acqua stagnante, come per esempio, i sottovasi dei fiori, le ciotole in cui si abbeverano gli animali, i tombini, gli innaffiatoi da giardino e i secchi; Schiusa delle uova e passaggio alla vita larvale . Le larve vivono appena sotto la superficie dell'acqua stagnante, in cui risiedevano le uova, e si nutrono di organismi microscopici (es: batteri) e materiale organico (es: foglie).

In gergo specialistico, le larve sono anche dette wigglers;

. Le larve vivono appena sotto la superficie dell'acqua stagnante, in cui risiedevano le uova, e si nutrono di organismi microscopici (es: batteri) e materiale organico (es: foglie). In gergo specialistico, le larve sono anche dette wigglers; Passaggio da larva a pupa . È una fase che, in genere, richiede una settimana di tempo. Le pupe hanno la forma di una virgola e, di norma, non si nutrono.

In gergo specialistico, le pupe sono anche dette tumblers;

. È una fase che, in genere, richiede una settimana di tempo. Le pupe hanno la forma di una virgola e, di norma, non si nutrono. In gergo specialistico, le pupe sono anche dette tumblers; Trasformazione della pupa a insetto adulto. Di solito, questa trasformazione avviene nel giro di 3 giorni. Diversamente dalle altre specie di zanzare – che depongono le uova direttamente nell'acqua stagnante – la zanzara tigre preferisce deporre le uova nelle parti asciutte dei contenitori di acqua stagnante, che sceglie come "casa" per la sua futura progenie. A permetterle ciò è il fatto che alle sue uova e alle sue larve è sufficiente poca acqua per passare alla fase successiva del ciclo vitale (tanto per avere un'idea della quantità di acqua necessaria, basta la semplice condensa che si forma in risposta agli sbalzi termici quotidiani). Quando le condizioni di temperatura sono ottimali (in genere, nei mesi più caldi dell'anno), la zanzara tigre è in grado di completare il proprio ciclo vitale nell'arco di 10 giorni.

Come si comporta? La zanzara tigre è un insetto ematofago molto aggressivo. A differenza delle altre specie di zanzara, svolge la propria fastidiosa attività durante le ore diurne, soprattutto in quelle più fresche (quindi al mattino presto e al tramonto); nel corso della notte, è a riposo. La zanzara tigre ha la tendenza ad annidarsi in ambienti freschi e ombreggiati. I suoi luoghi preferiti sono l'erba alta, le siepi, i fiori e gli arbusti; tuttavia, apprezza anche gli interni delle abitazioni, per la precisione le stanze più fresche. Di norma, la zanzara tigre vola a quote basse ed è per questo motivo che, in genere, "attacca" l'essere umano alle gambe e alle caviglie. In grado di pungere anche attraverso la stoffa degli abiti leggeri, ha una buona capacità di adattamento ai vari ambienti, il che la rende difficile da sopprimere o mantenere sotto controllo. Zanzara tigre: quale la sua capacità di volo e di spostamento? La zanzara tigre può percorrere grandi distanze e ciò le permette di migrare, senza particolari problemi, da una città a un'altra, purché sia confinante.

Secondo gli esperti, la capacità di migrazione delle zanzare tigre è strettamente dipendente dai venti: più i venti sono intensi e maggiore è tale capacità.

A ogni modo, la maggior parte delle zanzare tigre preferisce rimanere entro 1-2 chilometri dal luogo d'origine. Perché le zanzare tigre pungono? In quanto insetto ematofago, la zanzara tigre punge le sue vittime per sottrarre loro il sangue e utilizzarlo per maturare le sue uova.

Secondo attendibili studi scientifici, la quantità di sangue sottratta è davvero esigua: 2 microlitri. Responsabili delle punture sono esclusivamente le femmine della zanzara tigre, le quali nel corso della loro vita possono pungere più volte.

In quale stagione è attiva? Le zanzare tigre sono attive durante tutto l'anno, senza quella fase di quiescenza (detta diapausa) che serve all'insetto per superare la stagione invernale e che è tipica delle popolazioni di zanzare classicamente presenti nei climi temperati. La presenza stagionale della zanzara tigre in una determinata area geografica dipende da fattori, quali temperatura,

numero di ore di luce,

disponibilità di acqua,

presenza di vegetazione. Se tutti questi fattori sono favorevoli, creano un microambiente idoneo allo sviluppo dell'insetto. Le temperature elevate accelerano generalmente lo sviluppo vitale in tutti gli invertebrati; questo vuol dire che, nei mesi più caldi, quando le temperature medie sono intorno ai 25°C, la zanzara tigre può completare il suo ciclo di sviluppo in poco più di una settimana.

Nel periodo in cui le temperature medie sono superiori ai 25°C, le popolazioni di zanzara tigre raggiungono le densità più alte. In Italia, la deposizione delle uova della zanzara tigre avviene orientativamente da aprile a ottobre, talvolta fino a dicembre nelle Regioni più calde. Un significativo aumento delle uova deposte si può riscontrare in presenza di condizioni climatiche temperate e piovose. Alle latitudini italiane, tra fine estate e inizio autunno, la diminuzione del numero di ore di luce induce le zanzare a produrre una certa quantità di uova resistenti, che poi si schiuderanno in primavera, in presenza di condizioni ambientali idonee (precipitazioni, temperatura e ore di luce adeguate). Studi europei hanno evidenziato che queste uova resistenti (dette diapausanti) possono sopravvivere fino a temperature di -10 °C. Da alcuni studi è emerso che, in alcune aree dell'Italia, la zanzara tigre si sta acclimatando al freddo, rimanendo attiva anche durante i mesi invernali. Ecco, perché si dice che questa specie è attiva durante tutto l'anno.

Come difendersi dalle punture? La lotta alla zanzara tigre e alla sua diffusione spetta alle istituzioni sanitarie, ai comuni e ai singoli cittadini. In questa lotta, il compito di istituzioni sanitarie e comuni è individuare e distruggere i focolai larvali, e svolgere una campagna di informazione al cittadino, al fine di prevenire la possibilità di deposizione delle uova; il ruolo dei singoli cittadini, invece, è seguire con attenzione le indicazioni che la suddetta campagna propone, in modo tale da semplificare la mole di lavoro che grava su istituzioni sanitarie e comuni. In sostanza, quindi, occorre sinergia tra le parti considerate: l'operato di una parte dipende dall'operato dell'altra. Ruolo di istituzioni sanitarie e comuni Le istituzioni sanitarie e i comuni devono provvedere a: Monitorare tutte le zone in cui c'è la possibilità di un ristagno dell'acqua, in quanto sono le aree maggiormente ricercate dalle zanzare tigre per la deposizione delle uova;

Rimuovere i contenitori di acqua stagnante (es: contenitori di vasi inutilizzati, pneumatici vecchi, grondaie di edifici pubblici non più funzionali ecc.) e, se ciò non è possibile, drenarli e ripulirli (è il caso, per esempio, delle piscine pubbliche);

Effettuare specifici trattamenti larvicidi, con cadenza almeno quindicinale, di tombini e tutte le aree di scolo urbane, in cui c'è la possibilità di un ristagno di acqua; prima dei trattamenti larvicidi sui tombini è prevista una loro accurata pulizia;

Effettuare trattamenti adulticidi (cioè contro le zanzare tigre adulte), mediante insetticidi di sintesi, solo in caso di infestazioni particolarmente intense. Tra gli insetticidi impiegati in tali circostanze, spiccano i cosiddetti piretroidi . I piretroidi hanno un'azione immediata, nel senso che uccidono le zanzare tigre all'istante. Poiché i piretroidi sono potenzialmente nocivi sia per l'ambiente che per la salute dell'essere umano, il loro impiego richiede estrema cautela e prevede l'allerta della popolazione residente nell'area urbana d'utilizzo.

. I piretroidi hanno un'azione immediata, nel senso che uccidono le zanzare tigre all'istante. Poiché i piretroidi sono potenzialmente nocivi sia per l'ambiente che per la salute dell'essere umano, il loro impiego richiede estrema cautela e prevede l'allerta della popolazione residente nell'area urbana d'utilizzo. Investire, per quanto possibile, sull'installazione di ovitrappole per zanzara tigre. Le ovitrappole rappresentano una soluzione economica ed ecologica;

Svolgere campagne informative nella lotta alla zanzara tigre che coinvolgano i cittadini di ogni fascia di età. Qualunque cittadino, infatti, può fare la sua parte, anche gli anziani che si recano con frequenza ai cimiteri, luoghi tra i più infestati dalle zanzare tigre (si pensi all'enorme numero di sottovasi presenti). Ruolo dei cittadini Secondo le campagne di informazione svolte da istituzioni sanitarie e comuni, è compito dei cittadini: Evitare l'abbandono all'aperto di materiale in cui possa accumularsi l'acqua piovana (es: copertoni vecchi, sottovasi, annaffiatoi per fiori, bidoni ecc.);

Svuotare i tombini, i sottovasi e gli altri contenitori, presenti nelle proprie abitazioni, dall'acqua piovana o stagnante;

Svuotare le eventuali piscine gonfiabili e gli altri giochi da giardino in cui può accumularsi acqua;

Innaffiare orti e giardini con pompe, piuttosto che prelevare l'acqua da riserve a cielo aperto. Se ciò non è possibile, provvedere alla copertura di tali riserve con apposite zanzariere;

Effettuare i trattamenti larvicidi nei tombini e nelle zone di scolo delle proprie abitazioni ogni 7-10 giorni. I prodotti larvicidi sono acquistabili in farmacia; tra questi, uno dei più comuni è il cosiddetto Bacillus thuringiensis israelensis, un batterio che produce una tossina specificatamente efficace contro le larve di zanzara tigre e praticamente inoffensivo nei confronti di essere umano e ambiente.

Introdurre pesci rossi, ottimi predatori delle larve di zanzara tigre, nelle vasche e nelle fontane da giardino utilizzate a scopo ornamentale;

Evitare il ristagno di acqua piovana su teli usati per la copertura di materiale, quale per esempio la legna;

Pulire periodicamente i vasi portafiori dei cimiteri, in occasione delle visite ai defunti cari. Istituzioni sanitarie e comuni tengono a precisare che il contributo dei cittadini alla lotta alla zanzara tigre è fondamentale. Come proteggersi dalle punture della zanzara tigre? Per proteggersi dalle punture di zanzara tigre, esistono dei repellenti appositi. Tra questi repellenti, meritano una citazione particolare: DEET (acronimo che sta per dietiltoluamide ),

(acronimo che sta per ), Picaridina / icaridina e

/ e Citrodiol. Il DEET è in assoluto il repellente più impiegato, grazie alla sua notevole efficacia e ai suoi tempi d'azione (i suoi effetti svaniscono dopo ben 5 ore); è controindicato nei soggetti al di sotto dei 12 anni e può danneggiare l'abbigliamento in fibre sintetiche. È disponibile in forma di crema o spray. La picaridina/icaridina ha proprietà repellenti simili al DEET, ma dura meno (4 ore). Alcune sue varianti sono indicate anche per i bambini; non macchia i tessuti. Infine, il citrodiol è un blando repellente, con una durata d'azione che non supera le 3 ore; è irritante per gli occhi. Il suo impiego nei bambini richiede cautela. Quali trattamenti domestici sono utili contro le zanzare tigre? In ambiente domestico, rappresentano un'ottima risorsa nella lotta alla zanzara tigre le piastrine per fornelletti elettrici e i vaporizzatori/emanatori elettrici per l'erogazione di insetticidi.

Caratteristiche, quanto è grande e com'è fatta? Dotata di 6 zampe e un paio di ali, la zanzara tigre adulta può misurare, in termini di lunghezza, dai 2 ai 10 millimetri; le dimensioni del suo corpo dipendono da due fattori: la densità della popolazione larvale e

l'alimentazione all'interno della cosiddetta acqua di riproduzione. Poiché raramente questi due fattori sono ottimali, è altrettanto infrequente incappare in zanzare tigre grandi 10 millimetri. Secondo quanto riportano gli esperti, le misure medie della zanzara tigre sono: Lunghezza media dell'addome: 2,63 millimetri;

Lunghezza media delle ali: 2,7 millimetri;

Lunghezza media della proboscide: 1,88 millimetri. I maschi della zanzara tigre sono più piccoli delle femmine di circa un 20%; tuttavia, morfologicamente, i due generi si assomigliano molto.

Come in tutte le specie di zanzare, le antenne dei maschi sono piumate e contengono una sorta di recettori uditivi, che servono a rilevare la presenza delle femmine.

Quando è arrivata in Italia? In base alle fonti più accreditate, la zanzara tigre è giunta in Europa alla fine degli anni '70 del XX secolo. Il primo ritrovamento ebbe luogo in Albania, nel 1979, dopo l'importazione di alcune merci dalla Cina; dopodiché, i ritrovamenti successivi interessarono nell'ordine: L' Italia (biennio 1990-1991, dopo l'importazione di gomme usate dalla Georgia Statunitense, Stato in cui la zanzara tigre era già diffusa da qualche tempo);

(biennio 1990-1991, dopo l'importazione di gomme usate dalla Georgia Statunitense, Stato in cui la zanzara tigre era già diffusa da qualche tempo); La Francia (1999, in particolare la Francia meridionale);

Il Belgio (2000);

Il Montenegro (2001);

Il Canton Ticino della Svizzera e la Grecia (2003);

La Spagna e la Croazia (2004);

L'Olanda e la Slovenia (2005);

La Bosnia-Erzegovina (2006). Spostandoci al di fuori dell'Europa, negli Stati Uniti la diffusione della zanzara tigre sarebbe databile, secondo gli esperti, attorno al 1983-1984; il luogo del ritrovamento fu Memphis, nello Stato del Tennessee. Da qui, in poco tempo, l'insetto in questione si sparse in molte altre regioni della nazione Statunitense, specie nel Nord-Est. Secondo le cronache di quegli anni, un evento determinante, nella diffusione della zanzara tigre negli Stati Uniti, fu un'importazione di copertoni usati dalla Cina, che approdò a Houston nel 1985.

In Sud America, i primi ritrovamenti della zanzara tigre ebbero luogo in Brasile (1986) e Argentina (1988); in Centro America, avvennero in Messico (1988); in Africa, si ebbero in Sud-Africa (1990) e a seguire in Camerun e Nigeria (tra il 1990 e il 1991); in Medio Oriente, infine, ebbero sede in Libia e Israele (2003).