Vulvovaginite - Cause, Rimedi e Cure Efficaci

Cause e fattori di rischio

La vulvovaginite consiste nella contemporanea infiammazione di vagina (vaginite) e vulva (vulvite). Questo processo flogistico riconosce svariate cause, tra cui infezioni, irritazioni, alterazioni ormonali e traumi.

Normalmente, nelle donne in età riproduttiva, i lattobacilli sono i costituenti predominante della flora microbica vaginale. La colonizzazione da parte di questi batteri è normalmente protettiva, in quanto mantiene il pH vaginale a valori normali (tra 3,8 e 4,2) e previene l'eccessiva crescita di batteri patogeni. Inoltre, gli elevati livelli di estrogeni mantengono lo spessore della mucosa vaginale, rinforzando le difese locali.

Le cause non infettive rappresentano circa il 30% dei casi di vulvovaginite.

Cause infettive

In molti casi, la vulvovaginite è favorita da un aumento del pH locale (dovuto a sangue mestruale, sperma nel post-coito, riduzione dei lactobacilli e malattie concomitanti) e dall'alterazione della flora microbica (secondaria a scarsa igiene personale, uso di antibiotici o corticosteroidi e diete squilibrate). Queste condizioni predispongono alla proliferazione dei microrganismi patogeni e rendono la mucosa vulvare e vaginale più vulnerabile agli attacchi infettivi.

Gli agenti responsabili della vulvovaginite possono essere miceti (come, ad esempio, la Candida albicans), batteri (es. Gardnerella vaginalis, streptococchi e stafilococchi), protozoi (es. Trichomonas vaginalis) e, più raramente, virus, come l'Herpes simplex.

Nelle bambine di età compresa tra 2 e i 6 anni, di solito, l'infiammazione risulta da infezioni da parte della flora microbica del tratto gastrointestinale; un fattore che favorisce frequentemente tale condizione, è la scarsa igiene perineale (es. abitudine errata di pulirsi dalla parte posteriore a quella anteriore dopo l'evacuazione; non lavarsi le mani dopo aver defecato; grattarsi in risposta al prurito ecc.).

Nelle donne in età riproduttiva, la vulvovaginite può risultare dall'infezione di patogeni responsabili di malattie sessualmente trasmissibili (tra cui Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis e Chlamydia trachomatis).

Altre condizioni predisponenti le infezioni vaginali e vulvari comprendono le fistole tra l'intestino e il tratto genitale, e la terapia radiante o i tumori pelvici, che ledono i tessuti, quindi compromettono le normali difese dell'ospite.

Cause irritative

La vulvovaginite può derivare da ipersensibilità o reazioni irritative della mucosa vulvare e vaginale.

L'uso eccessivo di detergenti intimi e lavande vaginali aumenta notevolmente il rischio di soffrire del disturbo. Nelle persone suscettibili, l'esposizione a certe sostanze chimiche contenute nei bagnoschiuma e nei saponi può addirittura provocare una reazione allergica.

Nella categoria dei potenziali agenti sensibilizzanti, rientrano anche spray igienici o profumi, ammorbidenti, coloranti e additivi presenti nei detersivi. Occasionalmente, l'irritazione può essere conseguenza dell'uso di lubrificanti o creme vaginali, profilattici in lattice, spermicidi, anelli vaginali anticoncezionali, diaframmi o dispositivi intrauterini.

In pazienti incontinenti o allettati, la scarsa igiene può causare un'infiammazione vulvare cronica causata da irritazione chimica da urine o feci.

La vulvovaginite può essere provocata anche da cause fisiche, come abrasioni dovute a un'inadeguata lubrificazione durante i rapporti sessuali, stimoli meccanici prolungati o sfregamenti da indumenti troppo attillati, soprattutto se costituiti da un materiale sintetico.

Anche il contatto prolungato con un corpo estraneo - rappresentato da profilattico, assorbente interno, residui di carta igienica o granelli di sabbia - può causare una vulvovaginite aspecifica con secrezione ematica.

Altre cause di Vulvovaginite

Come accennato, gli squilibri dell'ambiente vulvare e vaginale possono dipendere anche da immunodepressione e malattie sistemiche, come il diabete.

Altri fattori di rischio per la vulvovaginite comprendono l'uso prolungato di alcuni farmaci, come gli antibiotici e i corticosteroidi.

Anche le alterazioni ormonali possono favorire la comparsa della vulvovaginite. Dopo la menopausa, ad esempio, un marcato decremento degli estrogeni causa l'assottigliamento della vagina ed un'aumentata suscettibilità alle infiammazioni (vaginite atrofica). Cambiamenti dell'assetto ormonale possono verificarsi anche in altre occasioni, come dopo il parto o durante l'allattamento. La riduzione degli estrogeni può essere indotta anche da alcuni trattamenti, come l'asportazione chirurgica delle ovaie, l'irradiazione pelvica e la chemioterapia.

In qualche caso, le vulvovaginiti di natura non infettiva possono essere favorite da fattori psicologici (es. vita sessuale insoddisfacente o quadri depressivi).