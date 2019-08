La vulvoscopia è un'indagine diagnostica ginecologica di secondo livello. Quest'esame conferma o esclude la presenza di malattie della vulva e contribuisce a stabilire un adeguato iter terapeutico anche nelle forme infettive, flogistiche, neoplastiche o degenerative vulvari di difficile inquadramento patologico.

Le principali indicazioni all'esecuzione dell'esame vulvoscopico sono:

Presenza di sintomi persistenti e/o resistenti ai più comuni trattamenti, come prurito e/o bruciore vulvare;

Riscontro clinico di lesioni, ulcere, neoformazioni o zone pigmentate su vulva o perineo;

Diagnosi precoce della patologia preneoplastica e neoplastica della vulva.

Le lesioni che possono essere evidenziate con la vulvoscopia sono numerose: infettive, flogistiche, degenerative cutanee ecc. Come per la colposcopia, anche per queste alterazioni vulvari vengono definite con una terminologia specifica: per esempio, la sigla VIN (sigla di "Vulvar Intraepithelial Neoplasia") è indicativa di una neoplasia intraepiteliale vulvare e corrisponde all'equivalente CIN a livello cervicale.