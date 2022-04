Vulvodinia: Proposta di Legge per Riconoscerla come Malattia Invalidante

Perché è una Malattia Invisibile?

Perché la Vulvodinia è considerata una Malattia “Invisibile”?

La vulvodinia è una sindrome ginecologica caratterizzata da un dolore cronico che può manifestarsi sotto forma di bruciore, prurito, punture di spillo o dolori lancinanti a livello degli organi genitali esterni. La sintomatologia si presenta senza cause apparenti o non facilmente identificabili: l'eziologia della vulvodinia è, infatti, multifattoriale e, purtroppo, non ancora ben compresa. Non a caso, per lungo tempo, la vulvodinia è stata classificata come "psicosomatica" o, addirittura, "psicogena": in realtà, questa interpretazione è obsoleta, poiché si tratta di una malattia con basi biologiche che ricadono nell'ambito ginecologico, che può essere gestita efficacemente con un adeguato protocollo terapeutico.

Ancora oggi capita che la vulvodinia venga sottostimata, talvolta confusa con il vaginismo, e sia spesso diagnosticata tardivamente, dopo aver escluso infezioni o tutte le altre possibili cause. Per gli specialisti stessi che se ne occupano, la vulvodinia rimane quasi un rebus di difficile interpretazione: nonostante le basi biologiche ricorrenti, l'eziologia è varia, i sintomi differiscono da paziente a paziente e non esiste un protocollo di cura universalmente valido, poiché un farmaco o una terapia che funziona per una donna potrebbe rivelarsi inefficaci per un'altra.

Come se non bastasse, a complicare l'iter diagnostico si aggiunge, poi, il fatto che spesso la vulvodinia si presenta in comorbilità con altre patologie come:

Vulvodinia: Diagnosi Tardiva e Difficile Accesso alle Cure

L'iter per definire la condizione in una paziente può richiedere anni (la media stimata per la diagnosi è di 4,8 anni), con il ritardo nelle cure e la difficile quotidianità che ne conseguono, fino a ritrovarsi in una condizione limitante o invalidante. Stiamo parlando di una patologia che può arrivare a rendere fastidiose anche attività apparentemente banali, come sedersi o indossare pantaloni attillati. Nelle forme più gravi, i sintomi, come bruciori urinari o dolori vulvari, possono essere presenti costantemente 24 ore su 24.

Pur essendo considerata una malattia "invisibile", la vulvodinia è di frequente riscontro: secondo i dati ufficiali, ne soffre fino al 15% della popolazione femminile, cioè una donna su sette, ma probabilmente sono molte di più. Si tratta, dunque, di una patologia tutt'altro che rara o poco diffusa, come spesso erroneamente si crede.

Considerate le premesse, le criticità aperte sono ancora molte: una di queste è il fatto che la vulvodinia non è ancora stata riconosciuta dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN) come malattia invalidante e non è inserita nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). L'iter parlamentare per approvare la proposta di legge utile a questa definizione è iniziato ad aprile 2021 ed è tutt'ora in corso.