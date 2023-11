Vomito: cos’è, cause, quando preoccuparsi e cosa fare subito

Cos’è Che cos'è il vomito? Il vomito (o emesi) consiste nell'espulsione del contenuto gastrico attraverso la bocca. Non si tratta di un atto volontario, bensì di un riflesso con significato fisiologico ben preciso; il vomito, infatti, è una difesa finalizzata alla rimozione di sostanze - riconosciute come tossiche - dallo stomaco, prima che queste possano essere assorbite e arrecare danno all'organismo. In particolare, il vomito è provocato da una sequenza coordinata di contrazioni dei muscoli addominali e peristalsi esofagea invertita. Nonostante ciò, il vomito è spesso un evento indesiderato, sia per la fastidiosa sensazione di nausea che lo precede, ma anche e soprattutto per le sue conseguenze più gravi: disidratazione, alcalosi metabolica, anoressia (intesa come mancanza di appetito), emorragie esofagee ecc. Come anticipato, il vomito è generalmente preceduto da nausea (bisogno impellente di vomitare) e dai cosiddetti conati (movimenti respiratori spasmodici). La maggior parte degli stimoli emetici hanno origine dal tratto gastrointestinale e dal sistema nervoso centrale. Molti episodi hanno una causa evidente, un esame obiettivo benigno e richiedono un trattamento esclusivamente sintomatico. Vomito: sinonimo Shutterstock Sinonimo di vomito è emesi.

Perché si vomita? Dal punto di vista fisiologico, il vomito è caratterizzato da una complessa sequenza di eventi (riflesso del vomito) coordinata da un centro nel midollo allungato. Meccanismo del vomito: come funziona Il centro del vomito, oltre a ricevere numerose afferenze, è anche in grado di inviare molteplici segnali per consentire l'espulsione del contenuto gastrico. Nel loro insieme, tali impulsi chiudono la glottide e sollevano palato molle (per impedire l'ingresso del vomito nelle vie respiratorie che, quando avviene, può causare polmonite ab ingestis) e piloro (che unisce lo stomaco all'intestino); diminuiscono il tono del cardias (la valvola che unisce esofago e stomaco); fissano il diaframma in posizione inspiratoria (con aumento della pressione intraddominale); infine, con la collaborazione dei muscoli intercostali, diaframmatici ed addominali, innescano movimenti di peristalsi inversa che fanno refluire il contenuto dello stomaco fino alla bocca (vomito).