Vomito Caffeano: cosa significa e come si presenta

Sintomi e Complicazioni

Vomito Caffeano: come si presenta?

In caso di vomito caffeano, il sangue rimane per qualche tempo nello stomaco, dove viene parzialmente digerito dai succhi gastrici. In quest'ultimo caso, quindi, il sangue appare di colore marrone-nerastro, per azione degli acidi gastrici, l'emoglobina è convertita in ematina. In pratica, il vomito caffeano è indicativo di un sanguinamento del tratto gastrointestinale superiore che si sta riducendo o si è già interrotto.Nel materiale vomitato, il sangue può presentarsi in forma fluida o in agglomerati (coaguli). In alcuni casi, il vomito caffeano può contenere residui di cibo.

Sintomi associati al Vomito Caffeano

La sintomatologia correlata al manifestarsi del vomito caffeano è variabile e risulta strettamente dipendente dalla gravità del sanguinamento. Ad esempio, se la perdita ematica è limitata, il paziente può essere completamente asintomatico; quando l'emorragia è significativa, invece, il sanguinamento può provocare ipotensione e tachicardia per la perdita volemica.

Di solito, il vomito caffeano è preceduto da alcuni sintomi quali:

Sapore di sangue in bocca;

Dolore addominale

Il vomito caffeano può comportare, inoltre, altre manifestazioni cliniche che dipendono dalla progressiva diminuzione del volume di sangue circolante (ipovolemia), tra cui: