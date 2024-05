La vulvodinia e l'ipertono pelvico possono essere considerati sintomi correlati alla fibromialgia. La fibromialgia comporta una sensibilizzazione del sistema nervoso centrale, il che significa che anche stimoli leggermente dolorosi o non dolorosi possono essere percepiti come dolorosi. Di conseguenza, il contatto o la penetrazione nella zona pelvica possono risultare dolorosi, quando invece non lo sono.

Inoltre, la fibromialgia causa una perenne contrattura muscolare. Anche se durante il giorno si possono alleviare un po' le tensioni attraverso fisioterapia, stretching e farmaci, di notte il corpo tende a contrarsi di nuovo involontariamente. L'ipertono pelvico, che è un'ipercontrattura dei muscoli del pavimento pelvico, è significativo perché sostiene non solo le funzioni pelviche come urinare e defecare, ma anche molti altri muscoli e organi nel tronco. Questa eccessiva contrattura richiede interventi come fisioterapia, massaggi, e l'uso di farmaci rilassanti muscolari, spesso gli stessi utilizzati per trattare la fibromialgia.

Personalmente, questi sintomi sono gli unici nel mio corpo che non hanno mai avuto miglioramenti. Anche se la fibromialgia coinvolge tutto il corpo, a volte i singoli sintomi come il mal di schiena, la cervicalgia, la vulvodinia, l'ipertono o il reflusso gastroesofageo possono migliorare individualmente. Tuttavia, la fibromialgia tende a far ritornare il corpo in uno stato di ipersensibilità e ipercontrattura nel tempo. Anche se il singolo sintomo può temporaneamente migliorare, tendo a ricadere nella stessa situazione a causa della natura persistente della fibromialgia. Io non miglioro mai in nulla, purtroppo, mentre l'ipertono con tanta fisioterapia e automassaggi un po' è migliorato.