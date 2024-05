Vitamine del gruppo B importanti per gli sportivi

Introduzione

Le vitamine del gruppo B sono importanti per la salute generale, ma in particolar modo per gli sportivi. Sono diverse le ragioni per le quali queste vitamine risultano non solo benefiche, ma alleate dei risultati e delle performance. Basti pensare alla funzione di rilascio dell'energia corporea o al fatto che favoriscono la riparazione dei tessuti e la produzione dei globuli rossi.

Uno sportivo, agonista o meno, ha un dispendio energetico maggiore rispetto ai soggetti che non praticano attività. Soprattutto in primavera, alcuni disturbi hanno un impatto considerevole su forza ed energia. Non è raro, infatti, sperimentare episodi di emicrania, sonnolenza e spossatezza che, spesso, vanno ad aggiungersi alle allergie di stagione. In tal senso, vengono in soccorso le vitamine del gruppo B.

