Non si tratta di mera fantasia confinata nella sfera dei pensieri e dei sogni, ma di una trasposizione nella realtà che si concretizza con azioni e manifestazioni. Una patologia che in Italia è comparsa ed è diventata nota circa 10 anni fa, grazie agli studi condotti in materia da un docente dell'Università di Haifa, lo psicologo clinico Eli Somer. In Italia oggi esiste un'associazione che raduna decine di persone affette da disturbo della fantasia compulsiva.

Vivere una vita parallela , quasi da film, che non rappresenta la reale quotidianità ma che procede parallela nei pensieri e nella sfera emotiva privata? Si chiama disturbo da fantasia compulsiva, ed è una patologia quasi del tutto disconosciuta e ancora sottovalutata in campo medico. Il disturbo da fantasia compulsiva viene definito anche Maladaptive daydreaming, perché chi ne soffre è portato costantemente a creare fantasie e immedesimazione con personaggi famosi o trame di film e fiction, arrivando persino a sostituire la propria vita con quella parallela immaginaria.

Spesso, i pazienti affetti da MD ricevono diagnosi errate in quanto questa patologia presenta caratteristiche simili e sintomatologia apparentemente confondibie con altri disturbi mentali, quali ansia e depressione , oppure si pensa che si sia in presenza di episodi di allucinazioni o schizofrenia .

Spesso la patologia viene diagnosticata quando i pazienti riferiscono di immedesimarsi -e di comportarsi di conseguenza - nel personaggio di un libro, di un film, ma anche di una persona reale per la quale nutrono forte ammirazione tanto da fantasticare nel vivere la propria vita. Riferiscono di relazioni sentimentali raccontando nel dettaglio appuntamenti, cene, famigliari, e persino, nei casi più seri, la realizzazione del matrimonio e persino di avere figli con tanto di nomi e relative vite. Altri ancora riferiscono allo specialista di avere dei super poteri (come i super eroi, ad esempio) o di avere dei poteri paranormali.

Dipendenza dalla vita parallela

La vita parallela diventa una sorta di dipendenza per compensare vuoti e assenze di una vita insoddisfacente. Si innesca una sorta di auto-difesa della mente nei confronti di una quotidianità frustrante, dolorosa e anosciante. Vivendo la vita di un personaggio positivo, un super eroe, ci si immedesima anche nel benessere, e nei sentimenti positivi che esso vive.

In tal senso il maladaptive daydreaming diventa causa di dipendenza, quasi fosse una sostanza stupefacente, perchè i pensieri, la costruzione di storie immaginarie che si fissano nella mente sembrando reali, determinano la produzione di endorfine che rappresentano l'alternativa concreta al dolore. Si scatenano piacere, emozione, sentimento che fanno entrare in un circolo vizioso. Il bisogno di fantasticare, infatti, diventa sempre più pressante, urgente, perché fa stare bene. In questo modo la patologia si cronicizza. Fantasticare, immaginare una vita parallela diventa una vera e propria ragione di vita. Si è come assuefatti. In stadi avanzati del disturbo, gli specialisti faticano spesso a formulare una diagnosi corretta.