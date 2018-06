La visita ortottica è utile per la diagnosi o la valutazione dei fattori di rischio che possono predisporre a:

Disturbi che riducono o impediscono la visione binoculare , come lo strabismo e l'ambliopia;

, come lo strabismo e l'ambliopia; Disabilità visive gravi ( ipovisione );

); Astenopia o sindrome da affaticamento visivo, che può interessare chi per lavoro o svago passa molte ore al computer o su dispositivi digitali.

La visita ortottica è un accertamento rivolto sia ai bambini, sia agli adulti.

Ambito diagnostico

La visita ortottica è utile soprattutto per evidenziare le restrizioni nel movimento dei muscoli extraoculari nelle varie posizioni di sguardo, sia per ogni singolo occhio, sia quando lavorano insieme (esame della motilità oculare).

L'esame controlla la convergenza dello sguardo e, nei casi di strabismo, consente di quantificare l'entità della deviazione, identificare quale muscolo causa diplopia (visione doppia) e seguire nel tempo l'evoluzione del quadro clinico.

La visita ortottica valuta anche la sensibilità al contrasto cromatico e le discromatopsie (difficoltà nella percezione dei colori).

Trattamento ortottico di riabilitazione visiva

Per quanto riguarda l'ambito terapeutico, la visita ortottica riveste un ruolo importante nel monitoraggio dell'ambliopia (condizione che produce la riduzione unilaterale della vista), poiché segue l'evoluzione del miglioramento della capacità visiva intervenendo, a seconda del caso specifico, con esercizi ortottici o eventuali bendaggi. L'ortottica è utile anche per la definizione di percorsi riabilitativi in pazienti affetti da patologie neurologiche o che hanno subito un trauma cranico, oltre a fornire un supporto in caso di alterazioni posturali, dislessia o disturbi dell'apprendimento.

Visita ortottica: quando è indicata?

La visita ortottica è importante per la diagnosi di varie patologie, che influenzano la visione binoculare, riducono le abilità motorie (in particolare, nella guida o nei compiti di destrezza manuale che richiedono velocità e precisione) e, nel bambino, possono provocare un ritardo nello sviluppo (come nel camminare e nel parlare).

A tal proposito, va segnalato che quest'esame rientra nel protocollo dedicato alla prevenzione pediatrica:

Nei primi 6-8 mesi di vita , la visita ortottica serve ad escludere la presenza di patologie congenite o difetti di vista elevati che possono provocare importanti danni alla capacità visiva, ma se vengono individuati e curati precocemente sono più facili da gestire.

, la visita ortottica serve ad escludere la presenza di patologie congenite o difetti di vista elevati che possono provocare importanti danni alla capacità visiva, ma se vengono individuati e curati precocemente sono più facili da gestire. Se tutto procede tranquillamente, il controllo successivo andrebbe effettuato tra i due e i tre anni . In questa fascia di età, il bambino riesce a distinguere simboli semplici e, se gestito in maniera tranquilla, collabora con l'oculista, per il quale sarà più facile valutare la presenza di eventuali difetti di vista, come l'ambliopia.

. In questa fascia di età, il bambino riesce a distinguere simboli semplici e, se gestito in maniera tranquilla, collabora con l'oculista, per il quale sarà più facile valutare la presenza di eventuali difetti di vista, come l'ambliopia. In età prescolare (5-6 anni), l'oculista effettua un controllo della vista ancora più accurato del precedente: il bambino, infatti, oltre a riconoscere disegni e lettere, può interagire con il medico rispondendo alle sue domande. Il controllo serve a verificare che lo sviluppo del sistema visivo stia procedendo correttamente e non vi siano delle difficoltà nella cooperazione binoculare tali da influire su lettura e scrittura.

In età adulta, la visita ortottica è rivolta alle persone affette da patologie generali o specifiche del sistema visivo che inducono sintomi quali diplopia, alterazioni del campo visivo o difetti posturali.