Virus sinciziale: vaccino 2023 per gli anziani approvato dalla UE

Introduzione Quando si parla di virus respiratori, la maggior parte delle persone pensa ai virus influenzali e al Coronavirus, ma non si tratta degli unici microrganismi patogeni da temere. Altrettanto insidioso, specialmente nei bambini piccoli e negli anziani, è il virus respiratorio sinciziale o Vrs, un microrganismo patogeno stagionale che ogni anno è responsabile di oltre 64 milioni di casi di infezioni respiratorie acute nel mondo. Per questo, la Commissione europea ha deciso di autorizzare il primo vaccino per proteggere gli adulti di età pari o superiore a 60 anni, contro la malattia del tratto respiratorio inferiore causata dal virus respiratorio sinciziale.

Come funziona il vaccino Arexy, questo il nome commerciale del vaccino contro il virus respiratorio sinciziale il cui utilizzo è stato approvato per gli over 60, era già stato autorizzato negli Stati Uniti, dove ogni anno l'infezione scatenata dal Vrs causa tra i 60mila e i 120mila ricoveri e tra i 6mila e i 10mila decessi tra le persone di età uguale o superiore a 65 anni. Ora anche la Commissione europea ha deciso di seguire l'esempio statunitense, anche in virtù dell'aumento delle infezioni da virus respiratorio sinciziale che è stato registrato lo scorso inverno nei paesi dell'Unione europea, dove il microrganismo patogeno causa circa 250mila ricoveri e 17mila decessi in ospedale ogni anno in persone di età pari o superiore a 65 anni. Alla luce del grande interesse per la salute pubblica del tema della prevenzione dell'infezione da Vrs, l'Agenzia Europea dei Medicinali (Ema) ha proceduto con una valutazione accelerata del vaccino, la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata approvata in maniera accelerata dalla Commissione europea. Ora la palla passa agli Stati membri. "Incoraggio ora gli Stati membri a mettere a frutto rapidamente su questa autorizzazione e definire strategie nazionali di vaccinazione in modo che le persone più a rischio possano accedervi nei prossimi mesi prima della prossima stagione autunnale", ha dichiarato la commissaria Ue per la Salute Stella Kyriakides.

Virus respiratorio sinciziale: cos’è Il virus respiratorio sinciziale è uno dei microrganismi patogeni più diffusi nella stagione fredda, da novembre ad aprile, e causa spesso vere e proprie epidemie. La trasmissione avviene principalmente per via aerea: ci si può infettare inalando le goccioline di saliva o di muco emesse da un soggetto infetto mentre starnutisce, tossisce o semplicemente parla. Tuttavia, in alcuni casi il contagio avviene in maniera indiretta, toccando oggetti usati dal malato e poi portandosi le mani alla bocca, agli occhi o al naso. Questo perché il virus riesce a sopravvivere fuori dall'organismo per diverse ore e perché si diffonde facilmente negli ambienti chiusi e affollati, come uffici, ambulatori dei medici, negozi, centri commerciali, scuole. Il periodo di incubazione, cioè il tempo che intercorre tra il contagio e la comparsa dei sintomi, è di circa quattro-sei giorni: durante questo lasso di tempo, l'individuo difficilmente è consapevole di essere ammalato, ma è infetto e quindi può diffondere il virus. Nel corso della propria vita, uno stesso soggetto può reinfettarsi più volte perché una prima infezione non rende completamente immuni; in genere, però, le infezioni successive sono più lievi della prima.

Perché gli anziani sono più vulnerabili Le persone over 60, insieme ai bambini, sono quelle più vulnerabili al Vrs e quelle con più probabilità di sviluppare una forma grave di malattia. Le ragioni sono essenzialmente due: il declino dell'immunità di cui è dotato l'organismo che si verifica naturalmente con l'età e le possibili condizioni sottostanti e/o comorbilità, come le malattie respiratorie (tipo la broncopneumopatia cronica ostruttiva), le malattie cardiache e le malattie sistemiche. Nella migliore delle ipotesi, il virus respiratorio sinciziale causa un'infezione lieve delle vie respiratorie con formazione di liquido. I sintomi principali sono rinorrea, starnuti, tosse, stanchezza, malessere, a volte febbre e/o dolori muscolari. Nei casi più seri, invece, l'infiammazione è più importante, intensa e profonda e le vie respiratorie si restringono o risultano compromesse, per cui il flusso d'aria è ostacolato. Ecco perché possono comparire disturbi come fatica a respirare, affanno, mancanza di fiato, respiro più veloce, sibilo o fischio quando si respira, tosse più persistente e profonda. Il virus respiratorio sinciziale è uno dei principali agenti che può provocare bronchiolite e polmonite: nel primo caso il processo infiammatorio interessa i bronchi e i bronchioli, le piccole diramazioni terminali dei bronchi all'interno dei polmoni, aumentando la produzione di muco e ostruendo le vie aeree. Nella polmonite, invece, sono coinvolti anche i polmoni. Sono malattie da non sottovalutare perché possono evolvere in maniera seria, fino a richiedere il ricovero in terapia intensiva.