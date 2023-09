Virus respiratorio sinciziale: vaccino per neonati e anziani approvato da Ue

Nel corso dell'estate 2023, la Commissione Europea ha approvato l'autorizzazione all'immissione in commercio del primo vaccino contro il virus respiratorio sinciziale indicato sia nei neonati fino ai sei mesi sia negli over 60. Si tratta di Abrysvo, prodotto dalla casa farmaceutica Pfizer, che dovrebbe essere effettivamente disponibile nelle prossime settimane.

La Ue ha deciso di accelerare i tempi di approvazione alla luce del grande interesse per la salute pubblica del vaccino. Infatti, neonati e anziani sono le fasce più vulnerabili alle infezioni gravi da virus respiratorio sinciziale. Basti pensare che nei bimbi piccoli questo patogeno è una delle principali cause di ricovero pediatrico in Europa.

La decisione della Commissione Europea di autorizzate l'immissione in commercio di questo vaccino arriva a breve tempo di distanza dall'intervento dell' Agenzia europea del farmaco (Ema), che lo scorso luglio si era espressa a favore dell'autorizzazione. Prima ancora del parere favorevole dell'Ema, e in particolare del suo Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp), era arrivata l'approvazione della Food and drug administration (FDA), l'agenzia dei farmaci statunitense.

«In vista delle prossime stagioni autunnali e invernali , questo vaccino può aiutare a prevenire gravi conseguenze dell'Rsv per alcuni dei nostri cittadini più vulnerabili. Ciò è particolarmente importante per i nostri bambini per i quali l'Rsv è una delle principali cause di ricovero ospedaliero nell'Ue. Questa è l'Unione europea della sanità che mantiene le sue promesse ed è determinata ad affrontare le minacce sanitarie con un'azione decisiva. Non vedo l'ora di vedere gli Stati membri iniziare a utilizzare questo primo vaccino come parte delle loro campagne di vaccinazioni nazionali».

«Questo è il nostro primo vaccino contro il virus Rsv autorizzato dall'Ue che protegge non solo gli anziani ma anche i neonati, già dalla nascita», ha spiegato la commissaria Ue per la Salute Stella Kyriakides .

Nelle persone sane che contraggono il Vrs possono comparire sintomi come rinorrea , starnuti, tosse , stanchezza , malessere, a volte febbre e/o dolori muscolari . Nei bimbi e nei soggetti con più di 60 anni invece può subentrare un' infiammazione più importante, intensa e profonda, che attiva a restringere le vie respiratorie, causando manifestazioni come affanno , fatica a respirare, mancanza di fiato , respiro più veloce , tosse più persistente e profonda,sibilo o fischio quando si respira.

Se nella maggior parte dei casi il virus causa un'infezione lieve che non deve destare preoccupazione, in queste due categorie, a causa della scarsa efficienza del sistema immunitario , scatena gravi infezioni.

Come avviene il contagio

Nella stragrande maggioranza dei casi, le persone si infettano inalando le goccioline di saliva o di muco emesse da un soggetto infetto mentre starnutisce, tossisce o semplicemente parla. Infatti la trasmissione principale è per via aerea.

Tuttavia, una minoranza di soggetti si ammala toccando oggetti usati dal malato e poi portandosi le mani alla bocca, agli occhi o al naso, dunque attraverso un contagio per via indiretta. In effetti, il microrganismo patogeno è in grado di sopravvivere fuori dall'organismo per diverse ore. Inoltre, si diffonde facilmente negli ambienti chiusi e affollati, come uffici, ambulatori dei medici, negozi, centri commerciali, scuole.

Durante il periodo di incubazione, che in genere è di circa quattro-sei giorni, l'individuo è infetto anche in assenza di sintomi e può diffondere il virus. Dopo un primo episodio, se ne possono verificare altri perché la prima infezione non rende completamente immuni; in genere, però, le infezioni successive sono più lievi della prima.