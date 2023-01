Virus respiratori: quali sono i più diffusi nell’inverno 2023?

Introduzione

A distanza di tre anni dall'inizio della pandemia, il Covid-19 fa sicuramente meno paura, ma non è ancora scomparso: continua, infatti, a contagiare moltissime persone in tutto il mondo, anche se al momento in Italia la situazione è sotto controllo. Tuttavia, il Coronavirus con le sue diverse varianti non è l'unico virus in circolazione, al contrario: la stagione invernale 2023 si sta dimostrando particolarmente aggressiva per quanto riguarda i virus respiratori e sono già numerosi i casi segnalati, nonostante gennaio non sia ancora finito e dunque manchino diverse settimane alla fine dell'inverno. Ecco quali sono i virus respiratori più diffusi in questa annata.